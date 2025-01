Squid Game 3: Il primo teaser trailer mostra una nuova bambola killer (e rivela, per errore, la data d'uscita?)

News Serie TV

La serie coreana, che ha già raggiunto nuovi record, tornerà con la stagione finale nel 2025: ma quando? Un video pubblicato, e poi rimosso, da Netflix avrebbe svelato per errore la data.

Il 2025 è decisamente iniziato sotto il segno di Squid Game. Dopo i numeri record raggiunti immediatamente dalla seconda stagione della serie coreana (68 milioni di visualizzazioni nei primi tre giorni dall'uscita e primo posto nelle Top 10 di ben 92 Paesi), Netflix ha svelato nel giorno di Capodanno il primo teaser trailer della terza stagione confermando che il capitolo finale arriverà in streaming nel 2025. Oltre a presentarci ufficialmente una nuova bambola killer che vedremo nei prossimi episodi, una prima versione di questo teaser svelava anche una presunta data d'uscita della terza stagione. La clip di pochi secondi, caricata sulla pagina YouTube di Netflix Corea e subito cancellata, nella descrizione recitava: "Guarda Squid Game 3 solo su Netflix a partire dal 27 giugno 2025". Un errore o una mossa del team marketing di Netflix per far parlare ulteriormente della serie e creare hype? Di certo ci sembra una data plausibile.

Everyone say hi to Chul-su 👋 Squid Game 3 coming 2025. pic.twitter.com/hCgNexjJbC — Netflix (@netflix) January 1, 2025

Squid Game 3: Chi è la nuova bambola Chul-su?

Il nuovo teaser trailer non fa altro che riproporre la scena post-credit che ha chiuso la seconda stagione di Squid Game. Nella brevissima sequenza abbiamo notato tre giocatori, i numeri 096, 100 e 353, avvicinarsi alla schiena di Young-hee, la bambola robotica presente nel gioco Un, due, tre stella. Questa volta, però, non è l'unica bambola presente. Abbiamo visto infatti una seconda bambola in scena che ha le sembianze di un ragazzo. Poi, un semaforo passa dal rosso al verde. Come confermato da Netflix, si tratta, infatti, di Cheoul-su, che il creatore della serie Hwang Dong-hyuk aveva definito "il fidanzato di Young-hee". I due sono personaggi tradizionalmente presente nei vecchi libri per bambini in Corea e, presumibilmente, saranno i protagonisti del prossimo gioco. Potrebbe trattarsi forse una versione aggiornata di Un, due, tre stella o, secondo alcuni, di "Simon dice", gioco dove un tale Simon impartisce ordini ai giocatori che devono obbedire senza eccezioni.

La data d'uscita della stagione finale svelata per errore?

Quindi quando uscirà la terza stagione di Squid Game? In una prima versione del teaser trailer con le due bambole si fa chiaro riferimento alla data del 27 giugno, ma la clip è stata oscurata sul canale YouTube di Netflix Corea e non è più possibile visionarla. Il dettaglio della data non è passato inosservato anche se Netflix non l'ha confermata ufficialmente. Tuttavia fine giugno ci sembra un'ipotesi plausibile, considerato che gli episodi finali sono stati già girati e che l'ideatore e regista della serie Hwang Dong-hyuk ha ipotizzato come finestre d'uscita o l'estate o l'autunno del 2025. Ricordiamoci che Netflix ha anche altre importanti appuntamenti da fissare nell'anno appena iniziato, come quello con la stagione finale di Stranger Things, con la seconda stagione di Mercoledì e con la quinta e ultima stagione di YOU. Si tratta di debutti che conviene non far accavallare e, siccome gli episodi di Squid Game sono già pronti, è possibile che arrivino prima degli altri.