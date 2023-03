Prime Video: Le Serie TV in streaming a Marzo 2023

News Serie TV

Questo mese da non perdere sul servizio streaming di Prime Video le nuove serie Jones & The Six, Sciame e Ragazze elettriche.

Che bel mese, marzo, per gli appassionati di Serie TV abbonati a Prime Video. Tre delle novità più affascinanti, stravaganti e inquietanti del mese sono sul servizio streaming di Amazon. In Daisy Jones & The Six, la nipote di Elvis Presley, Riley Keough, fa parte di un'immaginaria rock band degli anni '70 che all'apice del successo scompare dalle classifiche e dalle luci dei flash. Poi, alcuni decenni dopo, lei e gli altri componenti della band decidono di raccontare la verità. Raccontare la storia di come tutto sia imploso. Tanta musica, romanticismo e nostalgia in una miniserie tratta dal bestseller di Taylor Jenkins Reid e prodotta da Reese Witherspoon. In modo completamente diverso, Sciame, dello stesso Donald Glover di Atlanta, esplora come la fama e l'idolatria possano portare a conseguenze distruttive in un thriller horror incentrato su una giovane donna che, ossessionata da un'immaginaria pop star à la Beyoncé, finisce col toccare il fondo mentre il sangue scorre e schizza sporcando ogni cosa. Un viaggio inaspettato, nei luoghi più oscuri (anche della mente), in cui la musica può salvarti dai momenti difficili o... ucciderti.







La terza è Ragazze elettriche, un thriller distopico con Toni Collette, basato sul romanzo omonimo di Naomi Alderman. Nel mondo della serie, tutte le adolescenti sviluppano improvvisamente il potere di folgorare chiunque a piacimento. È ereditario, fa parte di loro e non può esserle tolto. Vivono così il brivido del puro potere, potendo ferire o addirittura uccidere le persone rilasciando scosse elettriche dalla punta delle dita. Scoprono di poter risvegliare lo stesso potere nelle donne più grandi di loro e, ben presto, quasi la totalità di loro può farlo. In poco tempo, tutto è diverso. Ma con quali conseguenze per loro e gli altri? Sono delle giovani donne anche le protagoniste della comedy australiana La casse del 2007, nella quale affrontano l'apocalisse quando, durante una rimpatriata di ex studenti del liceo, un'onda anomala si abbatte sulla loro isola. Ora che sono rimaste invischiate in questo dramma, la loro più grande minaccia alla sopravvivenza non è la fine del mondo, ma l'un l'altra.





Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Prime Video, le Serie TV in streaming a marzo 2023

Serie TV in prima visione

Daisy Jones & The Six , Miniserie (3 marzo, episodi settimanali)

, Miniserie (3 marzo, episodi settimanali) Luden , Stagione 1 (3 marzo)

, Stagione 1 (3 marzo) La classe del 2007 , Stagione 1 (16 marzo)

, Stagione 1 (16 marzo) Last Light: Il crollo , Miniserie (17 marzo)

, Miniserie (17 marzo) Sciame , Stagione 1 (17 marzo)

, Stagione 1 (17 marzo) Ragazze elettriche, Stagione 1 (31 marzo, episodio settimanale)

Altre Serie TV

Anime

Lamù, la ragazza dello spazio, Stagioni 4-5 (20 marzo)

Per i più piccoli

Pinocchio and Friends, Stagione 1 Parte 2 (17 marzo)

Proseguono (ogni venerdì)