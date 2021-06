Mike Myers interpreterà sette ruoli in una comedy di Netflix

News Serie TV

The Pentaverate sta coinvolgendo anche gli attori Ken Jeong, Keegan-Michael Key e Debi Mazar.

Era la lontana primavera del 2019 quando Netflix annunciò l'ordine di una comedy senza titolo creata e interpretata da Mike Myers. Poi non se n'è saputo più nulla, fino ad oggi. Si apprende infatti che la serie, ora conosciuta con il titolo The Pentaverate, coinvolgerà la leggenda della commedia, veterano del Saturday Night Live e star di Austin Powers con sette ruoli differenti.

La trama e il cast di The Pentaverate

In occasione dell'avvio della produzione, il servizio di video in streaming ha rivelato che The Pentaverate immagina cosa succederebbe se una società segreta formata da cinque uomini avesse lavorato per influenzare gli eventi mondiali per un bene superiore, sin dalla peste nera del 1347. Nei sei episodi ordinati, un improbabile giornalista canadese si ritrova coinvolto in una missione per scoprire quella verità e, forse, salvare il mondo lungo la strada.

Accanto a Myers recitano gli altri veterani dello schermo Ken Jeong (Una notte da leoni), Keegan-Michael Key (Compagni di università) e Debi Mazar (Younger), oltre a Richard McCabe (Wallander), Jennifer Saunders (The Stranger) e Lydia West (It's a Sin). La regia è di Tim Kirkby (Fleabag).