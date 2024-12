Austin Powers 4 sta arrivando? Mike Myers risponde con una battuta sibillina

News Cinema

Voci danno la Warner Bros e la New Line al lavoro su un nuovo, demenzialissimo Austin Powers 4. Il sito TooFab ha incrociato Mike Myers a un festival e gli ha rivolto una domanda diretta...

Sono trascorsi vent'anni da Austin Powers: Goldmember e il suo interprete / creatore / trasformista / buffone Mike Myers ha ormai sessant'anni suonati: ma se credete che per questa ragione si tiri indietro di fronte alla possibilità di un Austin Powers 4, magari rassegnandosi solo a doppiare Shrek come fa da decenni... vi sbagliate. Più fonti (tra cui World of Reel) ritengono di sapere che il film sia segretamente in lavorazione presso la Warner Bros e la New Line. Interpellato in merito da TooFab, Myers ha dato una risposta sibillina... Leggi anche Il Pentavirato: Il camaleontico Mike Myers nel primo trailer della comedy di Netflix

Austin Powers 4 si farà? Mike Myers sembra crederci

Mike Myers ha cosceneggiato e interpretato (in vari ruoli) la saga comico-parodistica di Austin Powers: si cominciò nel 1997 con Austin Powers - Il controspione, si proseguì con Austin Powers - La spia che ci provava (1999) e il sipario si chiuse su Austin Powers - Goldmember (2002), tutti diretti da Jay Roach e coprodotti da Demi Moore (sì, proprio quella Demi Moore!). Ma si è chiuso sul serio? Per chi non riesca a fare a meno di rivedere in azione l'agente segreto mandrillo della swinging London, o la sua nemesi Dr. Male, qualcosa bolle in pentola: la nostalgia funziona sempre, anche quando si parla di risate, e l'accoppiata Warner Bros - New Line sarebbe al lavoro sul quarto capitolo. Incalzato dai reporter sulle voci, Myers ha mostrato un certo imbarazzo, "non potendo né confermare né smentire", come si usa dire in questi casi (di fatto confermando le voci), ma dietro insistenze si è sbilanciato con un significativo "Diciamo che sarei molto sorpreso se non si facesse un quarto Austin Powers".

Insomma, c'è all'orizzonte il ritorno del grottesco e un po' repellente "mojo" molto "groovy" di Austin Powers. I fan potrebbero però sentire pesantemente la mancanza di Mini-Me, perché Verne Troyer è deceduto nel 2018. Con la tecnologia digitale disponibile oggi, immaginiamo che potrebbe essere Myers stesso a interpretare lui o un personaggio analogo. La vera domanda è: l'allucinante umorismo sconcio di Mike sopravviverà a un mondo di Hollywood più politicamente corretto?