Il Pentavirato: Il folle trailer ufficiale della comedy con Mike Myers nei panni di otto personaggi diversi

La serie creata dal camaleontico attore di Austin Powers arriva in streaming su Netflix il 5 maggio.

Perché interpretare un solo personaggio se puoi averne otto? Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale de Il Pentavirato, la comedy in cui Mike Myers (Austin Powers) presta il volto a ben otto personaggi diversi. La serie evento, un'avventura surreale tra teorie cospirazioniste e tante risate che conta 6 episodi da 30 minuti ciascuno, debutterà su Netflix il 5 maggio.





La trama de Il Pentavirato

E se una società segreta composta da cinque persone lavorasse nell'ombra dai tempi della peste nera del 1347 condizionando gli eventi mondiali per il bene dell'umanità? Partendo da questa premessa, Il Pentavirato segue un improbabile giornalista canadese che si ritrova coinvolto in una missione per scoprire la verità e forse salvare da solo il mondo intero. Ma "il Pentavirato deve restare sempre segreto", ci ricorda Netflix.

I personaggi di Mike Myers

Ecco nel dettagli gli 8 personaggi impersonati da Myers:

Ken Scarborough , un giornalista canadese della vecchia scuola che si propone di smascherare il Pentavirato e riconquistare il suo lavoro.

, un giornalista canadese della vecchia scuola che si propone di smascherare il Pentavirato e riconquistare il suo lavoro. Anthony Lansdowne , un teorico della cospirazione del New England, determinato a smascherare il Pentavirato.

, un teorico della cospirazione del New England, determinato a smascherare il Pentavirato. Rex Smith , un conduttore radiofonico di estrema destra e un teorico della cospirazione.

, un conduttore radiofonico di estrema destra e un teorico della cospirazione. Lord Lordington , il membro più anziano e di alto rango del Pentavirato.

, il membro più anziano e di alto rango del Pentavirato. Bruce Baldwin , un ex magnate dei media.

, un ex magnate dei media. Mishu Ivanov , un ex oligarca russo.

, un ex oligarca russo. Shep Gordon , un ex manager musicale.

, un ex manager musicale. Jason Eccleston, il genio delle tecnologie dietro MENTOR, il supercomputer del Pentavirato.

l resto del cast

Se 8 differenti versioni di Myers non sono abbastanza, a fargli compagnia in questa improbabile avventura ci sono tanti altri bravissimi e noti attori: Keegan-Michael Key (Schmigadoon!) con il ruolo del Dott. Hobart Clark, un fisico nucleare reclutato dal Pentavirato per risolvere il disastro del cambiamento climatico; Lydia West (It's a Sin) di Reilly Clayton, una giovane donna che lavora alla Canadian News Station con Ken; Debi Mazar (Younger) di Patty Davis, la fidatissima assistente esecutiva del Pentavirato (e, come direbbe qualcuno, il cervello dietro l'operazione); Ken Jeong (Community) di Skip Cho, un magnate dei casinò con una vasta conoscenza della teoria del caos dei modelli meteorologici; Richard McCabe (Harlots) di Pikeman Higgins, il capo della Guardia del Liechtenstein, le forze di sicurezza del Pentavirato; e Jennifer Saunders che interpreta due personaggi: il Maestro di Dubrovnik e la "Saester" di Dubrovnik cioè la sorella del Maestro con cui lavora per proteggere il Pentavirato. A Jeremy Irons, infine, è affidato il ruolo di voce narrante. Ma non è tutto: il trailer ci presenta anche Rob Lowe e Maria Menounos che appariranno presumibilmente nei panni di se stessi.