Le Serie TV più popolari nel 2022, secondo IMDb

Quali sono state quest'anno le Serie TV più cercate dai fan sull'autorevole motore di ricerca dedicato a film, serie e celebrità? Ecco la classifica con i 10 titoli che hanno incuriosito di più gli utenti.

Un altro anno è agli sgoccioli e, dopo aver condiviso con voi la classifica delle migliori Serie TV del 2022 secondo noi di ComingSoon - Serie TV, vi segnaliamo anche una Top 10 che fornisce un quadro più completo riportando quelli che sono stati invece i titoli più popolari negli ultimi 12 mesi, quelli più cercati e di cui si è parlato di più. La classifica la stila ogni anno IMDb, il famoso e più completo motore di ricerca per trovare informazioni su film, programmi TV e celebrità. Si tratta di una lista che non si basa sulle recensioni dei critici o su sondaggi condotti su un campione di telespettatori, bensì semplicemente sulle visualizzazioni effettive delle pagine dedicate alle diverse serie tv (o ai diversi film, visto che esiste anche una Top 10 con i 10 film più popolari). Con oltre 200 milioni di visitatori mensili, IMDb è una delle fonti più consultate sia da esperti del settore che da semplici appassionati.

Serie TV, la Top 10 di IMDb

"IMDb si congratula con questi 20 film e serie per aver sfondato e aver avuto risonanza per i nostri clienti in tutto il mondo in quello che è stato davvero un altro anno elettrizzante per l'intrattenimento", ha dichiarato Nikki Santoro, chief operating officer di IMDb. Nella classifica condivisa da IMDb troviamo alcuni titoli scontati, come Stranger Things 4 (che è risultata anche la serie tv più vista su Netflix quest'anno) e House of the Dragon. La serie soprannaturale creata dai fratelli Duffer, fa notare IMDb, raggiunge finalmente la prima posizione di questa classifica dopo aver occupato la seconda posizione nel 2016, la quinta nel 2017 e la terza nel 2019. "Non vediamo l'ora di vedere cosa succederà a questi personaggi molto amati fan a Hawkins, in Indiana", si legge nel comunicato diffuso dall'azienda. Troviamo però anche serie che, pur rimanendo di nicchia, hanno potuto contare su una fanbase di agguerriti appassionati come The Sandman e The Boys. Ecco qui sotto la Top 10 delle serie tv più popolari nel 2022 secondo IMDb:

Stranger Things House of the Dragon Better Call Saul Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere Euphoria The Boys Moon Knight The Sandman Ozark Inventing Anna

Quante voci potete spuntare della lista? Le avete viste tutte? Se di classifiche non ne avete mai abbastanza, potete mettera a confronto questa lista con quella delle Serie TV più cercate su Google quest'anno o con quella delle serie più amate dagli utenti di ComingSoon.it.