Stranger Things, Euphoria e qualche sorpresa: Ecco le serie tv più cercate nel 2022

Come ogni anno, è disponibile su Google Trends lo speciale 'Un anno di ricerche' che svela gli argomenti, i personaggi e anche le serie più popolari degli ultimi 12 mesi: ecco i titoli più cercati in Italia e quelli nel resto del mondo.

Il 2022 sta per arrivare al capolinea e, come ogni anno, si tirano le somme e si fanno bilanci. Anche il motore di ricerca più famoso del mondo, Google, presenta puntuale le sue classifiche delle ricerche più popolari. Lo speciale Un anno di ricerche Google, da poco disponibile su Google Trends, fotografa la situazione ricordandoci quali sono stati gli argomenti di attualità che più ci hanno interessato, i personaggi famosi che maggiormente abbiamo seguito, le morti eccellenti, le ricette di cucina più popolari, le canzoni e, naturalmente, le serie tv che abbiamo cercato di più. Riuscite a indovinare, prima di sbirciare sotto, quali titoli hanno appassionato maggiormente il pubblico italiano e quali invece hanno attirato l'attenzione a livello globale? Ecco quali sono le serie tv più cercate su Google nel 2022.

2022: Un anno di serie tv

L'anno che sta per finire per gli appassionati di serie tv è stato un vero e proprio anno d'oro. Sono state decine, infatti, le nuove serie originali che hanno debuttato sulle reti broadcast, via cavo o sui servizi di video in streaming ormai sempre più numerosi. Non abbiamo ancora i numeri definitivi per il 2022 ma sappiamo, da una ricerca commissionata dalla rete via cavo americana FX e presentata alla stampa lo scorso gennaio, che nel 2021 sono state ben 559 le nuove serie scripted arrivate, sulle reti tradizionali via cavo o in streaming, solo negli Stati Uniti. Anche in Europa sono cresciuti esponenzialmente gli investimenti nelle produzioni tv, sia grazie agli sforzi dei servizi di video in streaming internazionali che in virtù di realtà positive come L’Alleanza Europea, realtà fondata dai broadcaster France Télévisions, RAI e ZDF che dal 2018 si sta impegnando a sviluppare e co-produrre serie tv di alto livello e dal respiro internazionale (è il caso, per esempio, della recente Sopravvissuti).

Google, le serie tv più cercate nel 2022 in Italia

In Italia le prime tre serie della classifica presentata da Google sono tre serie disponibili su Netflix, a testimonianza della popolarità in crescita del servizio di video in streaming di Reed Hastings. Non sorpende, però, di trovare al quarto posto il chiaccheratissimo show di Prime Video LOL - Chi ride è fuori. Non mancano, tuttavia, le grandi serie italiane dal respiro internazionale come L'amica geniale e la già citata Sopravvissuti. Ci sono anche fiction Rai e Mediaset che hanno destato molta curiosità, come Viola come il mare e La Sposa. Ecco qui sotto la Top 10 delle serie tv più cercate nel 2022 nel nostro Paese:

Stranger Things Dahmer Manifest Lol 2 The Watcher Viola come il mare L'amica geniale House of the Dragon Sopravvissuti La Sposa

I titoli più cercati negli USA e nel mondo

Le cose sono leggermente diverse se guardiamo al resto del mondo. Ci sono alcuni titoli, come Stranger Things e House of the Dragon, che campeggiano nelle classifiche di quasi tutti i paesi (su Google Trends al momento possiamo esplorare le ricerche relative a una cinquantina di paesi del mondo). Confrontando i dati italiani con quelli della classifica globale e con la classifica relativa alle ricerche di serie tv negli Stati Uniti, ci sono però alcune differenze. Sia a livello globale che negli Stati Uniti, infatti, la serie più cercata è Euphoria. L'acclamato drama con Zendaya non è ugualmente popolare nel nostro Paese, visto che è assente dalla Top 10. Ecco di seguito le due classifiche.

Le serie tv più cercate nel 2022 negli Stati Uniti

Euphoria Stranger Things The Watcher Inventing Anna House of the Dragon Moon Knight Yellowstone L'estate nei tuoi occhi Obi-Wan Kenobi She-Hulk: Attorney at Law

Le serie tv più cercate nel 2022 nel mondo

Euphoria House of the Dragon Moon Knight The Watcher Inventing Anna Dahmer The Boys All of Us Are Dead The Sandman Heartstopper

Continuate a seguirci per non perdere le prossime classifiche e gli speciali di fine anno dedicati alle migliori serie del 2022 e non solo.