Golden Globe 2018: Tutte le Serie TV nominate

La Hollywood Foreign Press Association ha annunciato questo pomeriggio le nomination della 75esima edizione dei Golden Globe, importante riconoscimento assegnato alle migliori produzioni televisive e cinematografiche e ai migliori interpreti dell'ultimo anno. Per la tv, prevedibile primo bagno di gloria per la miniserie di HBO Big Little Lies, che dopo aver portato a casa otto Emmy si candida a vincere sei globi, potenzialmente più di chiunque altro quest'anno. Seguono con quattro nomination un'altra miniserie, FEUD: Bette and Joan di FX, e sempre per quest'ultima la terza stagione di Fargo con tre nomination, tante quante The Handmaid's Tale di Hulu e This Is Us di NBC.

Come spesso accade con la stampa estera di Hollywood, la varietà è di casa ai Golden Globe. Accanto ai soliti e immancabili noti, l'Italia festeggia per la nomination di Jude Law in The Young Pope di Sky Atlantic, primo importante riconoscimento per la miniserie di Paolo Sorrentino. Soltanto da poche settimane in tv, la comedy di e con Frankie Shaw SMILF spicca nelle categorie riservate alle comedy, dove tra l'altro torna a fare capolino Will & Grace un decennio dopo la sua ultima volta, anche con la candidatura (solo!?) di Eric McCormack. Non è passata inosservata neppure l'altra recente novità The Marvelous Mrs. Maisel, della stessa Amy Sherman-Palladino di Una mamma per Amica, mentre il pubblico più giovane plauderà alla presenza della star di Tredici Katherine Langford tra le migliori attrici in una serie drammatica, per la sua forte interpretazione di un'adolescente vittima di bullismo.

E mentre HBO mantiene il primato di rete più nominata (12, due in meno rispetto allo scorso anno), seguita da Netflix (9), in attesa di conoscere i vincitori, che saranno proclamati il 7 gennaio in occasione della consueta cerimonia condotta questa volta dal comico Seth Meyers, è evidente che nella pur consueta ricchezza dei Golden Globe qualche nome spiace non leggerlo. In aggiunta agli altri protagonisti di Will & Grace, mancano all'appello alcuni degli altri nomi di Stranger Things; se non altro Millie Bobby Brown. Carrie Coon è stata immensa nella stagione finale di The Leftovers, e qualcuno potrebbe considerare scandalosa la totale assenza di Veep. GLOW poi meritava probabilmente qualcosa in più, sebbene Netflix sarà contenta di avere ugualmente una sua comedy - Master of None - tra le migliri cinque.

MIGLIOR SERIE - DRAMA

Il Trono di Spade

Stranger Things

The Crown

The Handmaid's Tale

This Is Us

MIGLIOR SERIE - COMEDY O MUSICAL

Black-ish

Master of None

SMILF

The Marvelous Mrs. Maisel

Will & Grace

MIGLIORE ATTORE IN UNA SERIE - DRAMA

Jason Bateman, Ozark

Sterling K Brown, This Is Us

Freddie Highmore, Bates Motel

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Liev Schreiber, Ray Donovan

MIGLIORE ATTRICE IN UNA SERIE - DRAMA

Caitriona Balfe, Outlander

Claire Foy, The Crown

Maggie Gyllenhaal, The Deuce

Katherine Langford, Tredici

Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale

MIGLIORE ATTORE IN UNA SERIE - COMEDY O MUSICAL

Anthony Anderson, Black-ish

Aziz Ansari, Master of None

Kevin Bacon, I Love Dick

William H. Macy, Shameless

Eric McCormack, Will & Grace

MIGLIORE ATTRICE IN UNA SERIE - COMEDY O MUSICAL

Pamela Adlon, Better Things

Alison Brie, GLOW

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Issa Rae, Inseucre

Frankie Shaw, SMILF

MIGLIOR MINISERIE O FILM TV

Big Little Lies

Fargo

FEUD: Bette and Joan

The Sinner

Top of the Lake: China Girl

MIGLIORE ATTORE IN UNA MINISERIE O FILM TV

Robert De Niro, The Wizard of Lies

Jude Law, The Young Pope

Kyle MacLachlan, Twin Peaks

Ewan McGregor, Fargo

Geoffrey Rush, Genius

MIGLIORE ATTRICE IN UNA MINISERIE O FILM TV

Jessica Biel, The Sinner

Nicole Kidman, Big Little Lies

Jessica Lange, FEUD: Bette and Joan

Susan Sarandon, FEUD: Bette and Joan

Reese Witherspoon, Big Little Lies

MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE, MINISERIE O FILM TV

David Harbour, Stranger Things

Alfred Molina, FEUD: Bette and Joan

Christian Slater, Mr. Robot

Alexander Skarsgard, Big Little Lies

David Thewlis, Fargo

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE, MINISERIE O FILM TV

Laura Dern, Big Little Lies

Anne Dowd, The Handmaid's Tale

Chrissy Metz, This Is Us

Michelle Pfeiffer, The Wizard of Lies

Shailene Woodley, Big Little Lies

