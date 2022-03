Disney+, le Serie TV in streaming ad aprile 2022

News Serie TV

Ad aprile arrivano la serie italiana Le fate ignoranti, la miniserie The Dropout e le nuove stagioni di Dollface e Grown-ish.

Ad aprile, Disney+ parla ancora più italiano con l'arrivo dell'attesissima serie originale Le fate ignoranti. Oltre venti anni dopo il suo film di culto, Ferzan Özpetek torna con una nuova, emozionante storia che parla di amicizia, relazioni e tradimento, coinvolgendo interpreti amatissimi del panorama televisivo e cinematografico italiano come Luca Argentero, Cristiana Capotondi, Carla Signoris e Eduardo Scarpetta. Quando Massimo resta ucciso in un incidente, Antonia scopre che suo marito aveva una relazione con un giovane di nome Michele. Devastata dalla notizia, Antonia si ritrova a indagare nella vita segreta di Massimo, stringendo un'amicizia inaspettata e coinvolgente con Michele e la sua cerchia di amici eccentrici, che erano per suo marito quasi una seconda famiglia.

Le Fate Ignoranti: Trailer Ufficiale: Le Fate Ignoranti: Trailer Ufficiale della serie Disney+ - HD

Imperdibile anche l'appuntamento con The Dropout, miniserie con la nominata all'Oscar Amanda Seyfried nei panni della giovane imprenditrice caduta in disgrazia Elizabeth Holmes. Fondatrice della Theranos, che millantava farlocche tecniche rivoluzionarie in campo medico, il drama svela come la più giovane miliardaria che si è fatta da sé del mondo abbia perso tutto in un batter d’occhio. Spazio poi alla commedia con Single Drunk Female. Un licenziamento collettivo in una media company di New York costringe la ventenne alcolizzata Samantha a sfruttare l'unica possibilità che ha per smettere di bere ed evitare il carcere: tornare a casa, dalla madre prepotente Carol. Continuano poi le avventure sentimentali della Jules di Kat Dennings nella seconda stagione della comedy Dollface. Riunitasi con le sue amiche dopo la pandemia, la quasi trentenne Jules indagherà più a fondo su se stessa cercando nel frattempo di mantenere unito il gruppo.

The Dropout : Trailer ITA: The Dropout: Trailer Italiano Ufficiale della serie Disney+ - HD

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Disney+, le Serie TV in streaming ad aprile 2022

Serie TV in prima visione

Single Drunk Female , Stagione 1 (6 aprile)

, Stagione 1 (6 aprile) Star , Stagione 2 (6 aprile)

, Stagione 2 (6 aprile) Le fate ignoranti , Stagione 1 (13 aprile, episodio settimanale)

, Stagione 1 (13 aprile, episodio settimanale) Grown-ish , Stagione 4 (20 aprile)

, Stagione 4 (20 aprile) The Dropout , Miniserie (20 aprile)

, Miniserie (20 aprile) Dollface, Stagione 2 (27 aprile)

Altre Serie TV

I Simpson, Stagione 32 (6 aprile)

Docuserie

Sketchbook: Come nasce un disegno (27 aprile)

