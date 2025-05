Maschi veri, recensione della serie Netflix: Quello che gli uomini non dicono, ma detto meglio

Quattro uomini sulla soglia dei 40 affrontano il crollo del maschio alfa tra crisi esistenziali, ironia e riflessioni sulla parità (o disparità) di genere: Maschi veri è un remake riuscito che divertirà soprattutto chi deciderà di guardarlo in coppia.

E se dietro ogni "maschio alfa" si nascondesse un uomo in crisi? Arriva su Netflix il 21 maggio Maschi veri, una nuova comedy che adatta per il pubblico italiano la serie di successo spagnola Machos Alfa. I protagonisti sono quattro quarantenni romani (interpretati da Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti) che si trovano ad affrontare un grande dilemma: come essere uomini in un mondo che sembra averli lasciati indietro? La risposta, come sempre, è complicata, ma per fortuna possiamo provare a riderci su e, insieme ai protagonisti, riflettere sul ruolo che la società affida al "maschio", e farlo - anche in questa recensione - senza prenderci troppo sul serio.

Maschi veri, la trama: La crisi del maschio ci riguarda tutti

Prodotta da Matteo Rovere per Groenlandia e diretta da Matteo Oleotto e Letizia Lamartire, la serie vuole esplorare in 8 episodi, con tono leggero e brillante, cosa significhi essere uomini in un mondo in continua evoluzione. La versione italiana (scritta da Furio Andreotti, Giulia Calenda e Ugo Ripamonti) riesce a mescolare comicità e riflessione con sorprendente naturalezza, reinterpretando con una sensibilità tutta italiana la crisi della mascolinità contemporanea (ed era difficile farlo nel Paese dei "cocchi di mamma" e, allo stesso tempo, dei latin lover tutti d'un pezzo).

Non solo maschi: I protagonisti e il resto del cast

Protagonisti sono Mattia (Maurizio Lastrico), Massimo (Matteo Martari), Riccardo (Francesco Montanari) e Luigi (Pietro Sermonti), quattro amici quarantenni che si ritrovano a fare i conti con un mondo che non parla più la loro lingua. Per motivi diversi, iniziano a farsi domande sulle trasformazioni del ruolo maschile nella coppia, nella società e nel lavoro. C'è Massimo, il manager di successo che ha costruito la propria identità su potere e virilità e che si ritrova improvvisamente disoccupato e superato dalla compagna Daniela (Laura Adriani), in ascesa come influencer. C’è Luigi, padre devoto e marito premuroso, che rappresenta il rovescio della medaglia dell'uomo di casa: spaesato tra la gestione dei figli, la crisi del desiderio e un matrimonio che gli scivola tra le mani. Mattia, guida turistica e intellettuale sensibile, è quello che ha sempre pensato di essere diverso dagli altri e che invece si scopre fuori tempo massimo, incapace di navigare nel mondo delle app di dating, nonostante l'aiuto della figlia adolescente Emma (Alice Lupparelli). E poi c'è Riccardo, il donnaiolo nostalgico e traditore incallito che si trova improvvisamente minacciato da una proposta che dovrebbe piacergli - quella della coppia aperta - ma che lo manda in crisi profonda, perché per una volta a cambiare le regole è la donna.

Recensione di Maschi veri: Una serie perfetta da vedere in coppia

Maschi veri ci è sembrata la serie perfetta da vedere in coppia, o con amici, proprio perché gioca su quei difetti, quelle gaffe, quei passi falsi che tutti facciamo, a volte senza neanche rendercene conto (sì, parlare di "maschietto" o "femminuccia" è datato). Il pubblico si troverà a ridere di qualcosa che conosce fin troppo bene, ma anche a riflettere sui paradossi di genere, sull'evoluzione dei ruoli e sulle aspettative (spesso irrealistiche) che la società continua ad avere su uomini e donne. Non pensate, però, che in questa serie le donne stiano sullo sfondo. Le figure femminili sono vere co-protagoniste con desideri, rabbie e mosse inattese che costringono questi "maschi veri" a fare i conti con le loro debolezze: Daniela, Tiziana (Thony), Ilenia (Sarah Felberbaum), Federica (Nicole Grimaudo) e persino la giovane Emma sconvolgono le vite dei protagonisti che, alla fine della stagione, non sono più quelli che abbiamo conosciuto all'inizio.

I Maschi Veri Francesco Montanari e Maurizio Lastrico si raccontano nella nostra video intervista esclusiva Leggi anche

Un adattamento tutto italiano, nel senso migliore

L'adattamento firmato da Furio Andreotti, Giulia Calenda e Ugo Ripamonti funziona perfettamente. Gli autori hanno scelto di abbandonare l'umorismo tagliente e la comicità molto fisica dell'originale spagnolo in favore di un tono più empatico, più vicino alla nostra commedia all'italiana, con rimandi dichiarati a Gassman, Sordi e Mastroianni. La serie riesce a parlare al nostro pubblico in tanti modi: gli episodi hanno titoli di canzoni italiane, ci sono momenti musicali volutamente "molto italiani" (come direbbero in Boris), e camei come quelli di Selvaggia Lucarelli e Ilary Blasi che ammiccano con leggerezza al nostro immaginario pop (anche un po' trash, perché no, nel senso più bonario del termine).

Tra le tante trovate che ci hanno convinto una merita di essere citata: a un certo punto, in una scena liberatoria e inattesa, i quattro protagonisti si ritrovano a cantare insieme Quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia. Si tratta di un classico della musica italiana che parla di donne (anche se scritto da due uomini, Enrico Ruggeri e Luigi Schiavone) ma che qui, sorprendentemente, funziona benissimo anche declinato al maschile. È un momento emotivo e ironico, in cui le barriere tra i generi sembrano sfumare. E proprio lì si attiva un cortocircuito che è anche una delle chiavi di lettura dell'intera serie: non esistono davvero cose "da maschi" o "da femmina", ma solo costruzioni sociali a cui finiamo per credere. Questa serie ce lo ricorda con un sorriso, un piantino liberatorio e una canzone urlata a squarciagola. Perché forse, in fondo, anche questo è essere maschi veri.