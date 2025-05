Maschi veri: Netflix racconta l'identità maschile in crisi nella nuova serie italiana

News Serie TV

Debutterà il 21 maggio su Netflix Maschi veri, nuova comedy italiana adattamento della spagnola Machos Alfa: otto episodi per raccontare in modo ironico l'identità maschile di oggi, tra insicurezze, passi falsi... e tanta tenerezza: ce l'hanno presentata gli autori e i protagonisti.

Cosa succede quando quattro uomini adulti, perfettamente a proprio agio nei ruoi di maschi alfa assegnati loro dalla società, si ritrovano disorientati in un mondo che ha cambiato le regole del gioco? Arriva il 21 maggio su Netflix la nuova serie comedy italiana Maschi veri, con protagonisti Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti. Prodotta da Matteo Rovere per Groenlandia e diretta da Matteo Oleotto e Letizia Lamartire, la serie si propone di esplorare - tra risate e riflessioni - cosa significhi essere uomini in un mondo in continua evoluzione. Adattamento della serie spagnola di successo Machos Alfa, la versione italiana (scritta da Furio Andreotti, Giulia Calenda e Ugo Ripamonti) porta con sé un nuovo contesto culturale, un tono più sentimentale e uno sguardo affettuosamente critico su un gruppo di quarantenni in crisi d'identità. Ne abbiamo parlato con il cast, gli autori e i registi.

Maschi veri, la trama: Una commedia italiana che mette gli uomini allo specchio

I protagonisti sono Mattia, Massimo, Riccardo e Luigi – interpretati rispettivamente da Lastrico, Martari, Montanari e Sermonti – quattro amici legati da un'antica complicità universitaria e oggi smarriti tra parità di genere, crisi di coppia, nuove relazioni e padri - che brutta espressione, mettiamo le mani avanti - "mammi". "La sfida era non giudicare in un progetto che pone molte domande. Racconta uno smarrimento che ti dà una grande possibilità. Raccontiamo il momento in cui puoi decidere chi essere a prescindere dai ruoli", ha spiegato la regista Letizia Lamartire durante la conferenza stampa.

Quattro uomini alla ricerca di se stessi

Ma chi sono questi quattro maschi smarriti? Massimo, ex dirigente televisivo in caduta libera, si ritrova a dover fare i conti con la perdita di potere e l'ascesa professionale della compagna influencer (Laura Adriani); Luigi, autista di autobus e padre modello, scopre che fare tutto in casa non basta quando si perde la connessione emotiva con la moglie (Thony); Mattia, guida turistica separata, cerca di rimettersi in gioco nel mondo degli appuntamenti moderno con l'aiuto della figlia Gen Z, Emma (Alice Lupparelli); Riccardo, proprietario di un bistrot e traditore seriale, si trova spiazzato quando è la sua compagna (Sarah Felberbaum) a voler aprire la coppia. "Questi quattro uomini amano le loro donne ma non riescono a star loro dietro", ha detto la sceneggiatrice Giulia Calenda facendo anche una riflessione su come il tono comico costruisca il terreno perfetto per trattare certi temi, per molti versi anche spinosi. "Più è importante il tema e più la commedia funziona", ha aggiunto.

I quattro protagonisti incarnano quattro maschi in crisi diversi ma tutti, tra dubbi e paure, cercano un modo nuovo di essere uomini. "Il mio personaggio apparentemente è il più mansueto, ma forse è il più pericoloso perché si dimentica il corpo della donna che ama. Gli ho voluto molto bene perché è molto tenero", ha detto Pietro Sermonti. "Essere maschi veri? Per il mio personaggio significa avere la propria regina e nasconderle l’harem…”, ha ironizzato Francesco Montanari. "Mattia è il maschilista che si crede più avanti degli altri. Ma anche lui è pieno di zone d'ombra", ha spiegato Lastrico. E Massimo? Per Matteo Martari si sente "una sorta di supereroe senza superpoteri".

Il cast: Una commedia dove le donne dettano le regole del gioco

Nel cast troviamo anche Thony, Sarah Felberbaum, Nicole Grimaudo e Laura Adriani, oltre a Corrado Fortuna. E le donne, in questa storia, sono tutt'altro che secondarie: sono scritte per essere agenti del cambiamento, capaci di mettere in crisi i modelli maschili senza diventare caricature. "C'era il rischio di scivolare anche negli stereotipi femminili, ma credo che il rischio sia stato schivato”, ha sottolineato Maurizio Lastrico. Anche i registi hanno voluto evidenziare la complessità dei personaggi. “È pur sempre una commedia, ma è un modo meraviglioso di affrontare la materia, sorridendo”, ha dichiarato Matteo Oleotto. "Non volevamo giudicare, ma raccontare lo smarrimento come una grande possibilità", ha aggiunto Lamartire.

Il confronto con la serie originale: Un adattamento su misura per l'Italia

Gli autori Furio Andreotti, Giulia Calenda e Ugo Ripamonti hanno dato una nuova veste alla serie originale spagnola adattandola per il pubblico italiano, con un tono più empatico e un umorismo meno aggressivo. "Il nostro riferimento è la commedia all'italiana: quel maschio incarnato da Mastroianni, Sordi, Gassman", ha ricordato Andreotti. Non è un caso che il cuore della serie sia la città di Roma, la città dove i protagonisti si sono conosciuti durante gli anni universitari e che poi li ha visti crescere e cambiare. Anche gli 8 episodi hanno i titoli di canzoni italiane e ci sono un paio di momenti musicali "molto italiani", per dirlo in stile Boris. E a scriverli, ci hanno confessato gli autori, si sono molto divertiti.

Alla fine, Maschi veri è una commedia che ci invita a metterci in discussione, ma con leggerezza. A chiederci se "quella parola che tanto ci piace… fa male", come ha detto Sermonti citando "la gentilezza come atto politico" del compianto Mattia Torre. L'appuntamento, con gli 8 episodi della prima stagione, è fissato per il prossimo 21 maggio su Netflix.