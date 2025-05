I Maschi Veri Francesco Montanari e Maurizio Lastrico si raccontano nella nostra video intervista esclusiva

News Serie TV

La nuova serie originale italiana Maschi Veri, remake della spagnola Machos Alfa, debutterà su Netflix il prossimo 21 maggio: abbiamo fatto quattro chiacchiere con Francesco Montanari e Maurizio Lastrico che interpretano Riccardo e Mattia.

Maschi Veri, la nuova serie italiana targata Netflix in arrivo il 21 maggio, racconta con ironia e leggerezza la crisi (ormai quasi necessaria) della mascolinità contemporanea. Protagonisti quattro amici sulla quarantina che, alle prese con una società che cambia, si trovano a dover rimettere in discussione stereotipi, dinamiche di coppia e certezze che non sono più tali. Abbiamo incontrato Maurizio Lastrico e Francesco Montanari, interpreti di Mattia e Riccardo: il primo, guida turistica colto e sensibile che scopre il mondo delle app di incontri grazie alla figlia; il secondo, gestore di un bistrot e seduttore incallito, messo in crisi quando la compagna gli propone di aprire la relazione.

Con loro abbiamo parlato di maschilismo inconsapevole, del bisogno di uomini che - come Mattia - si facciano carico di avviare discussioni scomode, e di quella frase che tutti abbiamo detto o sentito almeno una volta: "Ma è diverso, tu sei una donna". È ignoranza, abitudine o difesa da bar sport? Guardate qui sotto la nostra video intervista esclusiva.

La trama e il cast di Maschi Veri

In otto episodi seguiamo le vicende di Mattia, Massimo, Riccardo e Luigi, quattro amici quarantenni alle prese con un mondo che cambia e che chiede anche a loro di cambiare. Ex "maschi alfa" per abitudine e forse anche per comodità, sono ora costretti a confrontarsi con le proprie fragilità, i propri limiti, e soprattutto con le donne delle loro vite, non più semplici comparse, ma protagoniste attive. Nel cast ci sono anche Matteo Martari, Pietro Sermonti, Thony, Sarah Felberbaum, Laura Adriani, Alice Lupparelli, e con Corrado Fortuna e Nicole Grimaudo.

Maschi Veri è prodotta da Matteo Rovere per Groenlandia (società del gruppo Banijay) e diretta da Matteo Oleotto e Letizia Lamartire. Basata sulla serie spagnola di successo Machos Alfa, creata da Alberto e Laura Caballero, Daniel Deorador e Araceli Alvarez de Sotomayor, Maschi Veri è stata adattata per il pubblico italiano dagli sceneggiatori Furio Andreotti, Giulia Calenda e Ugo Ripamonti, che hanno saputo adattare i temi legati alla mascolinità al contesto sociale e culturale italiano.