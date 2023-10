Zucchero - Sugar Fornaciari: l'imperdibile film evento arriva al cinema

News Cinema

Dopo la presentazione in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, sarà nei cinema di tutta Italia il 23, 24 e 25 ottobre, distribuito da Adler Entertainment, il film evento Zucchero - Sugar Fornaciari, un imperdibile viaggio nel percorso artistico e umano del cantautore emiliano, amato in tutto il mondo.

Uno dei più grandi rappresentati della musica italiana, da decenni tra i più apprezzati non solo in patria ma anche a livello internazionale, sta arrivando sul grande schermo in ZUCCHERO - Sugar Fornaciari di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano, che sarà presentato in anteprima sabato 21 ottobre alla diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma, prima di arrivare nei cinema come evento speciale il 23, 24 e 25 ottobre distribuito da Adler Entertainment.

Il film documentario racconta Zucchero attraverso le sue parole e quelle di colleghi e amici come Bono, Sting, Brian May, Paul Young, Andrea Bocelli, Salmo, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Roberto Baggio, Jack Savoretti, Don Was, Randy Jackson e Corrado Rustici. Un viaggio dell’anima che, grazie a immagini provenienti dagli archivi privati di Zucchero e dal "World Wild Tour", il suo ultimo e trionfale tour mondiale, va oltre il ritratto di un musicista di successo arrivando fin dentro i dubbi e le fragilità dell’uomo.





Zucchero - Sugar Fornaciari: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Dalla profonda provincia emiliana ai più importanti palcoscenici del mondo: l'incredibile percorso umano e artistico di Zucchero

Un tour mondiale sold-out fra capitali europee, Nord America, Stati Uniti e anche l'Oceania. È il World Wild Tour 2022-2023 di Zucchero, ennesima prova di quanto questo artista riscuota successi in tuto il mondo, cosa che in Italia riesce a pochissimi. La band che lo accompagna vanta musicisti di caratura internazionale che suonano da paura, lui è un animale da palcoscenico che per più di due ore fa ballare, commuovere, emozionare.

La storia inizia da qui, dall’inizio di uno di questi concerti. Mentre i musicisti si preparano lui scalda la voce nel quick change, e poi sale sul palco. La vanga, le radici, il cappello simbolo di questo tour ci portano indietro a dove tuto è iniziato, davvero.









Roncocesi, fine anni '50. La profonda provincia emiliana prova a scrollarsi di dosso la puzza di miseria, ma Roncocesi non è Milano e neanche Reggio Emilia, e il boom qua non arriva. Arriva però la malinconia del blues, la carica sessuale dell’R’n’B, arrivano le lacrime del Soul.

Un ragazzino capisce che quell’energia dei neri d'America è la stessa che si respira lì, alla periferia di tutto. Prova a suonare quei motivi all’organo della chiesa di Roncocesi, quando non c’è messa ovviamente, e capisce che la musica gli salverà la vita. Attacchi di panico, ansia, una profonda depressione seguita alla fine del più grande amore della sua vita.

Questo è ciò che si nasconde dietro al grande artista, performer e autore. È tutta una questione di radici, soprattutto quando ti sembra di essere arrivato troppo lontano rispetto a dove sei partito e non ti riconosci più, le radici si piantano dappertutto e dappertutto attecchiscono. E succede che le star internazionali vengono a suonare con uno da Roncocesi, in Emilia, mentre lui, ZUCCHERO è in giro per il mondo a riempire le arene.





Le foto sono di Matteo Girola e Luigi Rizzo