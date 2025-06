Zootropolis 2, ma quale sarà la trama del film? Perché Nick e Judy fanno squadra con quel serpente?

News Cinema

Se non allargate il concetto di "spoiler" anche a una premessa un po' più dettagliata, accontentandovi magari del fantastico teaser di Zootropolis 2, potete evitare questa news. Si sa però qualcosa di più della trama di questo atteso sequel targato Walt Disney Animation Studios... e ve la comunichiamo.

Ci separano ancora un po' di mesi dal ritorno al cinema (il 26 novembre) della coniglietta Judy e della volpe Nick in Zootropolis 2, ma il teaser diffuso poco tempo fa ha mostrato la saga dei Walt Disney Animation Studios in piena forma. Fino a questo momento tuttavia non sapevamo molto della trama del sequel, se non quello che potevamo intuire dal suddetto teaser e da una sinossi stringata: un grande mistero, Judy e Nick costretti a fare squadra col serpente Gary. Ma perché? Come mai tutti li inseguono? Ad Annecy in effetti il coautore (nonché neo-direttore creativo dello studio) Jared Bush è entrato nei dettagli, mettendo anche a fuoco il tema della vicenda. Attenti agli spoiler.

Zootroolis 2, perché Judy e Nick fuggono con Gary? Qual è la posta in gioco?

Ospite del Festival di Annecy, Jared Bush, coregista di Zootropolis 2 con Byron Howard (stessa coppia che ha firmato il primo Zootropolis, meno Rich Moore), ha illustrato quali saranno le dinamiche narrative che muoveranno le nuove avventure thriller di Judy e Nick, come sappiamo alla fine del precedente capitolo entrato nella squadra di polizia.

Ospiti di un party prestigioso dove sarà presentato un libro misterioso, Judy (voce originale di Ginnifer Goodwin) e Nick (Jason Bateman) si trovano a dover impedire che Gary De'Snake (Ke Huy Quan) lo rubi. Nel tentativo però di fermarlo, vengono erroneamente scambiati per complici di Gary, trovandosi fuggitivi in sua compagnia. Capiscono presto che non è Gary il villain della situazione, anzi cercava il libro perché conterrebbe elementi che risolleverebbero la sua reputazione. Il cattivo è qualcun altro, che per mettere le mani sullo stesso volume non ha esitato in passato a uccidere... e lo farà ancora, se Nick e Judy non salveranno la situazione.

Un giallo thriller in piena regola, insomma, seppur in chiave umoristica e furry. Naturalmente, al di là del "McGuffin" di cui parlava Alfred Hitchcock, cioè l'escamotage narrativo di base, il tema emotivo di Zootropolis 2 viene inquadrato perfettamente dalle parole di Bush (via Toonado):

Nick e Judy sono ora la coppia di poliziotti più giovane del Dipartimento di Polizia di Zootropolis. Ma la domanda che si pone il film è: questi due animali così diversi riusciranno davvero a rimanere insieme sul lungo termine? In altre parole, se il primo film era stato la loro luna di miele, questo film passa alla fase della convivenza. In sostanza, la nostra improbabile coppia di coniglietta e volpe ci mostra che anche in un mondo polarizzato, in cui le nostre differenze ci separano così spesso, a volte anche solo cercare di capirci a vicenda, di parlarci, può essere ciò che ci consente di aggiustare insieme un mondo distrutto.