Gatto: annunciato un film d'animazione Disney Pixar ambientato a Venezia

Molti annunci intriganti per la Pixar come ormai tradizione durante l'appuntamento cruciale per l'animazione come il Festival di Annecy. Fra i più interessanti è la notizia che nel 2027 uscirà un film felino come Gatto e sarà ambientato a Venezia.

Dopo Luca ancora un film d'animazione Pixar sarà ambientato in Italia. Dalla costa ligure a Venezia, insieme a Gatto, che sarà sempre diretto dall'italiano Enrico Casarosa, la cui uscita è prevista per l'estate 2027. È uno dei tanti annunci e anticipazioni con cui Disney Pixar ha scatenato l'entusiasmo di pubblico e addetti ai lavori presenti al Festival dell'animazione di Annecy, dove lo studio è ormai di casa. Un evento mondiale di riferimento per il genere, in cui la prevista anteprima di quasi mezz'ora di Elio, in sala il 18 giugno anche in Italia, è diventato un vero e proprio show condotto dal direttore creativo di Pixar, Pete Docter.

Un programma ricco come le anticipazioni, fra cui due minuti in anteprima di Toy Story 5 e l'annuncio di un film tutto nuovo e mai anticipato, per l'appunto Gatto, in italiano anche in originale. Il ritorno del team di Luca, con il regista Casarosa e la produttrice Andrea Warren, promette personaggi adorabili e un'ambientazione veneziana a dir poco intrigante, come si può vedere dalla prima immagine anticipata.

La storia di Gatto racconta del felino protagonista, un gatto nero di nome... Nero, che, dopo anni passati a muoversi nella meravigliosa città inizia a chiedersi se abbia vissuto la vita giusta. Indebitato con un boss criminale felino del posto, "Nero si trova di fronte a un dilemma, e costretto a stringere un'amicizia davvero inconsueta che potrebbe fargli raggiungere il suo obiettivo... a meno che il lato misterioso e oscuro di Venezia non finisca per avere la meglio su di lui".

Il boss di Disney/Pixar, Peter Docter, da oggi immortalato nella Walk of Fame di Annecy, ha presentato poi filmati esclusivi di Hoppers e un'anteprima del film che uscirà nell'estate 2026, Toy Story 5, che vedà il ritorno di Joan Cusack nel ruolo di Jessie, mentre lo studio festeggia il trentesimo anniversario della iconica saga iniziata nel 1995, il primo lungometraggio animato realizzato al computer e il primo in assoluto per Pixar Animation Studios.