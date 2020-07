Zack Snyder mostra Superman in costume nero in una scena inedita della sua versione di Justice League

News Cinema

Vi presentiamo un video inedito della versione di Zack Snyder di Justice League in cui appare Superman con costume nero.

Un breve estratto video che farà aumentare la già notevole voglia degli appassionati di vedere la versione di Zack Snyder di Justice League, immagini in cui viene mostrato Superman in costume nero, cosa solo apparentemente poco importante. Tutti i veri fan duri e puri del supereroe e dell’universo DC sanno bene il valore iconico del Black costume di Superman, che viene mostrato in questa scena eliminata in occasione dell’uscita in sala, che mostra l’uomo d’acciaio mentre discute con Alfred nella bat-caverna.

Una presentazione che incuriosisce, svoltasi in occasione di [email protected], versione da remoto del mitico appuntamento di San Diego, tradizionale piattaforma di lancio per gli appuntamenti cinecomic dei mesi o anni successivi. Zack Snyder ha per l’occasione svelato nuovi elementi del suo tanto atteso cut di Justice League, dal costo ulteriore che toccherebbe fra i 20 e i 30 milioni di dollari, necessari per completare montaggio ed effetti speciali. Sono stati convocati anche alcuni attori per registrare dialoghi supplementari, ma Snyder insiste che nessuna nuova sequenza è stata (o sarà) girata.