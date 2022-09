Zac Efron adesso vive in un furgone, ma non è un barbone

News Cinema

Zac Efron ha descritto il suo odierno stile di vita a un giornalista e ha raccontato la sua vita a bordo di un furgone con pochi vestiti e tanta voglia di girare il mondo.

La pandemia ha avuto un curioso effetto su Zac Efron, tanto che il suo stile di vita è radicalmente cambiato. La star di High School Musical è infatti fra coloro che hanno lasciato gli Stati Uniti a favore dell'Australia. Prima di partire, però, l'attore ha venduto la sua villa di Los Angeles, come avrebbe fatto qualsiasi persona che non intende più tornare ad abitare in un luogo. Nel 2021 Efron si è trasferito a Byron Bay godendosi spiagge meravigliose, e adesso, invece di soggiornare in un lussuoso hotel, vive in un furgone, cosa che non può non farci pensare tanto al personaggio di Frances McDormand in Nomadland quanto al Christopher McCandless interpretato da Emile Hirsch in Into the Wild, per citare solo alcuni esempi.

Zac Efron nei boschi come Captain Fantastic

Se sappiamo tutto questo, insieme ad altre cose che fra poco andremo a raccontarvi, è grazie a un'intervista rilasciata da Zac Efron a Men's Health, nella quale l'attore ha descritto dettagliatamente il suo attuale stile di vita, che potremmo definire essenziale. "Vivo in un furgone" - ha detto - "e cerco di viaggiare e di vedere quanto più mondo possibile, oppure cammino nei boschi e mi accampo".

Zac, che ci ricorda anche il personaggio di Viggo Mortensen in Captain Fantastic, ha inoltre spiegato di possedere10 magliette, cinque paia di calzoncini da ginnastica, due paia di pantaloni, qualche felpa e una tuta da ginnastica super tecnica. Immaginiamo che, disponendo di un guardaroba così ristretto, il buon Efron faccia spesso il bucato. Comunque l'attore è abituato a viaggiare, come testimonia la docuserie Down to Earth with Zac Efron, che lo mostrava alla scoperta delle meraviglie di Francia, Inghilterra, Costa Rica, Perù, eccetera, e alla ricerca di stili di vita sostenibili.

A Byron Bay Zac Efron ha nuotato al chiaro di luna, ha dormito in un'amaca e ha avuto una relazione di 10 mesi con la modella australiana Vanessa Valladares. Tuttavia il nostro si è inimicato la gente del posto, così come ha fatto Chris Hemsworth, anche lui da poco giunto nella stessa zona. I due divi non si sono comportati in maniera sconveniente, per carità, ma la loro presenza ha fatto temere alle persone "normali" un innalzamento dei prezzi delle case e dei terreni. Non sappiamo come sia andata a finire, ma Zac è ancora là che si gode il sole e il mare. Speriamo sia consapevole del fatto che in Australia, oltre agli squali più cattivi, ci sono gli animali più velenosi del pianeta Terra.