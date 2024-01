Yannick - La rivincita dello spettatore: una clip video dell'ultima spassosa commedia di Quentin Dupieux

News Cinema

Arriverà al cinema il 18 gennaio con I Wonder Pictures la nuova, bizzarra e divertente commedia di Quentin Dupieux, Yannick - La rivincita dello spettatore. Ve lo presentiamo con una clip in italiano.

Se siete soliti frequentare i teatri, vi sarà sicuramente capitato, tra tanti belli allestimenti, di assistere a uno spettacolo deprimente, che vi abbia fatto chiedere perché abbiate deciso di andare a vederlo. Da questa premessa parte il nuovo film del geniale regista francese Quentin Dupieux, Yannick - La rivincita dello spettatore, che arriverà al cinema il 18 gennaio con I Wonder Pictures, dopo aver ricevuto il premio Europa Cinemas Label come miglior film europeo al Locarno Film Festival ed esser stato presentato fuori concorso all'ultimo Torino Film Festival.

Per motivi anagrafici, chi scrive ha scoperto il mondo - e la musica- di Dupieux quando si chiamava ancora soltanto mr. Oizo, e come noi molti ricorderanno la pubblicità del 1999 di una nota marca di jeans, in cui il suo pupazzo Flat Eric girava in macchina col suo amico Angel, tenendo il tempo al ritmo di Flat Beat. Da allora in poi, Dupieux ha portato avanti parallelamente la carriera musicale a quella cinematografica, scrivendo, dirigendo e montando surreali e divertenti film a basso budget - 13 dal 2001, da Nonfilm fino all'ancora ineditoDaaaaaalì! Per preparavi alla visione di Yannick, vi offriamo una clip del film, in cui l'uomo che prende in ostaggio tre attori sul palco perché insoddisfatto del loro lavoro, annuncia cosa farà per migliorare la serata di tutti.

Yannick: la trama del film di Quentin Dupieux

Siamo in un teatro parigino, dove va in scena una pièce mediocre intitolata Le Cocu (Il cornuto): tre soli attori sul palcoscenico, una donna (Blanche Gardine) due uomini (Pio Marmaï e Sébastien Chassagne) che se la contendono, dentro una cucina dimessa. All’improvviso lo spettatore Yannick, interpretato dall’astro nascente del cinema francese Raphaël Quenard, guardiano notturno con un evidente esaurimento nervoso in corso ferma lo spettacolo. Dopo aver fatto di tutto per potervi assistere, adesso non è per niente soddisfatto della performance e si sta annoiando. Con un vero colpo di scena teatrale, Yannick “prende il controllo” della situazione, intenzionato a creare una pièce davvero divertente. Dal folle genio di Quentin Dupieux una storia di quotidiana ribellione appassionante quanto divertente, un gioco delizioso capace di sorprendere e arrivare a profondità umane inaspettate.