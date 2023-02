X- Men: Kevin Feige rivela: "Sappiamo quando e come introdurli"

News Cinema

Kevin Feige, durante una recente intervista, potrebbe aver rivelato il destino degli X-Men nel MCU. Analizziamo dunque quanto detto dal presidente dei Marvel Studios.

La fase 5 del MCU è finalmente cominciata con il debutto in sala di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Una storia - quella del Marvel Cinematic Universe - che dura ormai da quasi quindici anni, ma da cui sono sempre mancati - per questioni legate anche a complesse controversie sui diritti - gli X-Men, tassello fondamentale del mondo dei fumetti Marvel. Con l'acquisizione dei 20th Century Studios da parte di The Walt Disney Company la strada all'ingresso dei mutanti nel MCU sembrava spianata, ma progetti esclusivamente incentrati su gli X-Men continuano ad essere assenti dai piani presentati, in questi mesi, dagli Studios. I fan, quindi, continuano a chiedersi se l'amato gruppo di personaggi tornerà mai sul grande schermo, come parte integrante dell'Universo Cinematografico Marvel. A rispondere finalmente alla domanda, è stato Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, durante una recente intervista per Entertainment Weekly.

X-Men - Quando debutteranno finalmente nel MCU?

Kevin Feige ha quindi rivelato, in esclusiva ai microfoni di Entertainment Weekly, il destino dei "mutanti" all'interno del MCU, affermando che non solo faranno il loro debutto presto - pare che si sia già deciso come e quando introdurli - ma che diventeranno una parte fondamentale del futuro del franchise:

Penso che abbiamo già pronunciato la parola "mutante" almeno una volta, Kamala [Khan, protagonista di Ms. Marvel] parla di una mutazione genetica e Namor si definisce un mutante rispetto al suo popolo. Il termine "mutante" è un termine genetico, non fa riferimento al mondo dei fumetti. Sono in questa compagnia da metà della mia vita e soltanto adesso ci stiamo addentrando in uno degli aspetti più grandi di tutta la storia dei fumetti Marvel. Un testamento di ciò che la Marvel ha fatto negli ultimi 80 anni (...) Ovviamente la domanda è come introdurli e quando introdurli. Si tratta di qualcosa a cui stiamo lavorando da anni e finalmente lo sappiamo. Ma non possiamo ancora parlarne.

Come sottolineato da Feige, la situazione del MCU è radicalmente cambiata rispetto a dieci anni fa e l'introduzione di alcuni mutanti è già affettivamente avvenuta - Kamala Khan\Ms. Marvel nella serie Disney+, Namor in Black Panther: Wakanda Forever. Un'apertura che lascia presagire l'ingresso futuro degli X-Men, il più famoso gruppo di mutanti Marvel - di cui però Feige non ha fatto apertamente menzione. Per il momento, dunque, gli occhi rimangono puntati su Deadpool 3, che sancirà il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine. La saga sul Mercenario Chiacchierone - considerato un mutante nei fumetti - è però ambientata nell'universo degli X-Men e non nella linea temporale del MCU. Feige, però, ha spiegato in passato che l'introduzione del concetto di Multiverso in Deadpool 3 costituisce il primo passo per l'introduzione degli X-Men nel MCU. Non resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti, nella speranza che nei piani già stabiliti dai Marvel Studios si trovi uno spazio anche per gli X-Men.