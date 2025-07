Wonder Woman, Adria Arjona prossima scelta di James Gunn?

News Cinema

Si vocifera che Adria Arjona sarà la prossima Wonder Woman nell'universo DC e tutto per un piccolo indizio sul web: ecco cosa ne pensa James Gunn.

James Gunn difficilmente volterebbe le spalle ai fan che tramite social chiedono a gran voce un suo intervento e anche questa volta non ha deluso le aspettative. È stato confermato, poche settimane fa, che i DC Studios lavoreranno ad un nuovo adattamento di Wonder Woman. Non è ancora chiaro chi interpreterà la guerriera in questione dopo Gal Gadot, ma di recente è emerso il nome di Adria Arjona. A tale proposito, Gunn ha voluto esprimere la propria opinione.

Wonder Woman, i DC Studios hanno già scelto Adria Arjona? Interviene James Gunn

A James Gunn piace mettere le cose in chiaro, soprattutto per quanto riguarda voci di corridoio errate. Si vocifera che la prossima Wonder Woman avrà le fattezze di Adria Arjona, attrice che in molti avranno già associato a successi come Andor, Hit Man – Killer per caso e Blink Twice. La voce di corridoio si è estesa a macchia d’olio dopo che i fan hanno notato il following da parte di James Gunn via Instagram, motivo per cui il regista e co-presidente dei DC Studios ha voluto dire la sua in merito: “Seguo Adria su Instagram, ma tutti pensano: ‘L’ha fatto adesso, quindi è Wonder Woman’. Sarebbe una Wonder Woman fantastica, tra l’altro”, ha rivelato ai microfoni di Extra.

Cercando poi di placare gli animi, James Gunn ha precisato di aver già lavorato con Adria Arjona tempo addietro nel film The Belco Experiment: “In realtà era già in un film che ho girato sette anni fa. Siamo amici e ci conosciamo da allora. L’ho seguita all’epoca su Instagram, non ora. La gente nota queste cose di continuo”. Non molto tempo fa, era stato proprio James Gunn a confermare della realizzazione di un altro progetto dedicato a Wonder Woman. “Procede lentamente, ma procede bene”, aveva affermato il regista, aggiungendo che il progetto è impegnato con la fase di stesura della sceneggiatura. Non è chiaro, quindi, chi interpreterà la principessa Diana, ma è improbabile che toccherà nuovamente a Gal Gadot.