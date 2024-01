Willem Dafoe ha la sua stella sul Walk of Fame! Le foto e i video della cerimonia

News Cinema

L'8 gennaio sul Walk of Fame hollywoodiano è stata la giornata di Willem Dafoe, che ha finalmente ricevuto la sua stella. Ad accompagnarlo gli amici e colleghi Mark Ruffalo, Pedro Pascal e Patricia Arquette.

Era l'ora che Hollywood si ricordasse di quello straordinario attore che è Willem Dafoe, e finalmente lo ha fatto! L'interprete di decine di film memorabili come Vivere e morire a Los Angeles, Platoon, Batman e dei contemporanei Povere creature! e Nosferatu, per 4 volte candidato all'Oscar, ha ricevuto la stella nr. 2768 sul celebre marciapiede delle star, il Walk of Fame, al termine di una giornata di festeggiamenti, che lo hanno visto accompagnato dagli amici e colleghi Mark Ruffalo, con cui appare nel recente Povere creature!; Pedro Pascal, con lui in The Great Wall, e Patricia Arquette, che lo ha diretto in Gonzo Girl.

Sotto, trovate alcune delle immagini video della cerimonia, che vedono Dafoe felice ed emozionato al punto da baciare la sua stella sul Walk of Fame (se andate a Los Angeles, la trovate al 6284 di Hollywood Boulevard) e festeggiare con gli amici che hanno avuto per lui parole che definire lusinghiere è dir poco (Pascal lo ha definito il suo maestro e il più grande attore americano vivente). Noi partecipiamo della gioia di un attore che abbiamo sempre ammirato e che tantissime diverse interpretazioni ci ha dato nel corso della sua carriera ed è anche un poco italiano, visto che, quando non è da qualche parte nel mondo a girare film, risiede con la moglie Giada Colagrande (anche stavolta giustamente al suo fianco) a piazza Vittorio a Roma, vicino ad Abel Ferrara, che lo ha diretto ben sei volte, da New Rose Hotel, del 1998, a Siberia del 2020.

Le immagini della stella a Willem Dafoe sul Walk of Fame di Hollywood