Will Smith criticato da Gabriele Muccino per lo schiaffo a Chris Rock

News Cinema

Dopo i post social di incoraggiamento, per l'amico nonché protagonista dei suoi film americani di maggior successo, Gabriele Muccino bastona Will Smith per la reazione violenta della cerimonia degli Oscar nei confronti di Chris Rock.

Gabriele Muccino è stato uno dei sostenitori di Will Smith premiato agli Oscar 2022 più convinti e presenti sui social. L'ha diretto come noto nei suoi film americani di maggior successo, La ricerca della felicità, per cui l'attore venne candidato dall'Academy, e Sette anime. Non ha però apprezzato affatto la reazione violenta, lo schiaffo dato da Will Smith a Chris Rock nel corso della cerimonia.

Così ha commentato Gabriele Muccino, "Mi dispiace enormemente per come Will sia riuscito a rovinare la serata più importante della sua vita. Nessuno sa i pregressi di quel nervo tanto scoperto da fargli perdere così controllo. Lui sa sempre come uscire da ogni situazione. Il fatto che ieri sia inciampato mi addolora."

Insomma, la critica con grande affetto di una persona che ha sempre tessuto le lodi di Smith, e che a 24 ore dalla grande notte lo aveva sostenuto con un tweet di grande lungimiranza. "Domani sera Will Smith vincerà l'Oscar che sfiorò per 15 voti con la nostra ricerca della felicità. Lui è sensazionale. Ci siamo scritti e se lo sente anche lui secondo me. Anche se non si può dire. Ma io vado contro la superstizione e domani so che godrò con lui".

Mi dispiace enormemente per come Will sia riuscito a rovinare la serata più importante della sua vita. Nessuno sa i pregressi di quel nervo tanto scoperto da fargli perdere così controllo. Lui sa sempre come uscire da ogni situazione. Il fatto che ieri sia inciampato mi addolora.— Gabriele Muccino (@GabrieleMuccino) March 28, 2022