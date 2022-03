Oscar 2022: Will Smith sporca il suo primo Oscar picchiando Chris Rock: cosa è successo

News Cinema

In una lunga e prevedibile cerimonia di premiazione, che ha rispettato tutte le previsioni, è accaduto l'impensabile: Will Smith ha schiaffeggiato e minacciato Chris Rock, che aveva offeso con una battuta sua moglie Jada Pinkett Smith. Poco dopo ha vinto l'Oscar. Tutto il dramma minuto per minuto.

Mentre tutto scorreva secondo copione e molti facevano notare sui social che nonostante le categorie tecniche registrate la cerimonia di premiazione degli Oscar di quest'anno stava durando assai di più di quella dell'anno scorso, e colleghi più furbi di noi mostravano le scommesse che avevano piazzato e avrebbero fruttato loro un bel po' di soldi facili, vista la prevedibilità dei premi, la serata si è animata all'improvviso con un fatto (grave) mai avvenuto prima.

Will Smith e lo schiaffone a Chris Rock

Il favorito per la vittoria come miglior attore protagonista, Will Smith, che fino a poco prima rideva come gli altri alle battute politicamente scorrette di Chris Rock, in seguito a uno scherzo di cattivo gusto sul fatto che non vedeva l'ora di vedere Jada Pinkett Smith in G.I. Joe 2 (l'attrice è rasata perché soffre di alopecia, cosa di cui ha pubblicamente parlato), si è alzato di scatto, è salito sul palco, ha mollato uno schiaffone (non un pugno) a Rock e tornando a sedere ha gridato per due volte "Non nominare mia moglie con quella cazzo di bocca", ovviamente "bippato" dalla tv americana ma non da quelle straniere, come potete sentire e vedere qua sotto.

UNCENSORED WILL SMITH FOOTAGE AS SHOWN ON AUSTRALIAN TV pic.twitter.com/NcRfdjWxqe— David Mack (@davidmackau) March 28, 2022

Le prime reazioni alla scena tra Will Smith e Chris Rock

Al gelo e all'incredulità generali, come vedete dalle facce dei presenti riportate nel tweet sottostante, c'è stato anche chi ha ipotizzato che l'incidente fosse finto, un numero a favore di telecamere. Sembrava infatti impossibile che l'attore favorito per l'Oscar come miglior protagonista per Una famiglia vincente - King Richard di fronte a milioni di persone avesse compiuto un'azione del genere. Per un pezzo, tutti sono rimasti attoniti. Ma a sfavore della scenetta provata c'erano troppi elementi: per quale motivo Smith e Rock si sarebbero prestati a una brutta farsa che comportava un insulto a Jada Pinkett Smith? Bastavano la faccia furibonda dell'attore e le parolacce non da cerimonia che ha pronunciato a smentire questa ipotesi. Per fortuna Chris Rock non ha reagito e ha continuato nel suo compito, annunciando il vincitore dell'Oscar per il miglior documentario che è andato a Summer of Soul, col povero regista Questlove che si è trovato nel bel mezzo di questa bufera, mentre tutti cercavano di capire cosa fosse successo e non parlavano d'altro.

Everyone at the Oscar’s when Will Smith assaulted Chris Rock on national television #Oscars pic.twitter.com/VX7EzFyJ22— LORRAKON (@LORRAKON) March 28, 2022

C'erano dei precedenti tra Will Smith e Chris Rock? A quanto pare sì

Nel tentativo di capire se tra Will Smith e Chris Rock ci fossero vecchie ruggini che "spiegassero" l'accaduto, The Wrap è andato a cercare e ha in effetti trovato dei precedenti. Quando presentò gli Oscar nel 2016, Rock nel monologo iniziale prese in giro la coppia, che aveva deciso di boicottare la cerimonia perché, per il secondo anno consecutivo, non c'era nessun candidato di colore. Il comico così disse, riferendosi al fatto che gli attori non erano candidati: "Jada che boicotta gli Oscar è come me che boicotto le mutandine di Rihanna. Non sono stato invitato". E già che c'era dette un colpettino anche a Will Smith: "Non è giusto che Will sia stato così bravo e non sia stato candidato (riferendosi alla sua performance nel film Zona d'ombra, ndr). Ma non è giusto nemmeno che gli abbiano dato 20 milioni di dollari per Wild Wild West!".

Subito dopo lo schiaffo

Durante la scenata, Jada Pinkett Smith è apparsa seccata e imbarazzata e Lupita Nyong'o, che era vicino a loro, ha tentato eroicamente di sorridere. Poco dopo si è avvicinata all'attore la sua publicist, Meredith O. Sullivan, durante il break per la pubblicità, e gli ha parlato a lungo restandogli accanto. Anche Denzel Washington gli ha parlato, come ha rivelato Smith durante il suo discorso di accettazione dell'Oscar (che è parso un arrampicarsi sugli specchi e ha reso il tutto ancora più surreale) e gli ha detto "Nel tuo momento di gloria, stai attento, perché è lì che il diavolo ti verrà a cercare".

Will Smith's publicist talking to him during commercial break. #Oscars pic.twitter.com/Aa0e6j8Qyr— Clayton Davis - Standing with ?￰゚ヌᆭ (@ByClaytonDavis) March 28, 2022

L'Oscar come miglior attore e il discorso di ringraziamento

Mentre già si formavano due partiti tra chi lo giustificava e i più, fortunatamente, che sostenevano che la violenza è sempre sbagliata e che il suo atteggiamento sminuiva anche la donna che sosteneva di proteggere, è arrivato l'annuncio che Will Smith aveva effettivamente vinto il primo Oscar della sua carriera per il ruolo del padre delle sorelle Williams. Sul palco, Will Smith si è scusato con l'Academy e coi colleghi candidati (ma non con Chris Rock) e ha pronunciato un discorso che iniziava così:

Richard Williams era un fiero difensore della sua famiglia. In questo momento nella mia vita, in questo momento, sono sopraffatto da quello che Dio mi chiede di fare e di essere in questo mondo. Facendo questo film, ho potuto proteggere Aunjanue Ellis, una delle persone più forti e delicate che ho mai conosciuto. Ho potuto proteggere Sanyyya e Demi, le due attrici che interpretano Venus e Serena. Nella mia vita mi si chiede di amare le persone, di protaggere la gente ed essere un fiume per la mia gente.

Ha poi proseguito dicendo di voler essere un veicolo d'amore e piangendo vere lacrime (o di coccodrillo?) in netto contrasto con la furia che aveva appena dimostrato. Si è trattato comunque di un bruttissimo episodio, indegno di un attore che stava per vincere l'Oscar, uno scatto di rabbia che avrebbe potuto trattenere e affrontare direttamente con Rock in seguito. I commenti sui social sono migliaia, anche da parte di registi e attori che non solo si dissociano dal suo comportamento, ma lasciano intuire che Will Smith non abbia proprio una bellissima reputazione nel settore. Il danno maggiore, qualunque cosa ne seguirà, Smith lo ha fatto a se stesso, perché il suo trionfo è stato offuscato da un gesto che nessuno si aspettava e che in una serata dichiaratamente dedicata alla pace, all'amore e all'inclusività, è stata una bruttissima nota stonata. Notizia di poco fa è che comunque Chris Rock, che sembra si sia scusato con gli Smith, ha deciso di non sporgere denuncia, come avrebbe potuto, nei confronti del collega.