Wildwood: un primo teaser presenta titolo e atmosfere del nuovo film in stop motion della Laika

Lo studio americano di animazione di Travis Knight, che ha realizzato film come Coraline e ParaNorman, torna con un nuovo lavoro di cui vi mostriamo le prime immagini video.

Travis Knight è il figlio di Phil Knight, fondatore e presidente della Nike. Travis è anche il presidente e CEO della Laika, la società di produzione americana specializzata in animazione in stop motion di cui è proprietario papà Phil e che ha sfornato alcuni dei film animati più interessanti degli ultimi anni: da Coraline a Mister Link, passando per ParaNorman e Boxtrolls.

Prima di dirigere Bumblebee in live action, Travis Knight, dopo un lungo periodo di lavoro come animatore, aveva esordito alla regia con il notevole Kubo e la spada magica (anche questo, ovviamente, targato Laika), e ora sta per tornare con un nuovo film in stop motion: si intitola Wildwood, e racconta la storia di una teenager, Prue McKeel, che si avvenura nei boschi che circondano la città di Portland in Oregon per ritrovare suo fratello, che è stato rapito.

Il film è basato su un romanzo illustrato di grande successo scritto da Colin Meloy, il frontman della band The Decemberists, e disegnato da Carson Ellis. Tra le voci originali del film ci saranno quelle di Peyton Elizabeth Lee, Carey Mulligan, Mahershala Ali, Jacob Tremblay, Awkwafina, Angela Bassett, Charlie Day, Jake Johnson, Maya Erskine e del grande Tom Waits.

In attesa di sapere di più sul film, questo è il teaser con cui la Laika ne ha annunciato il titolo e ne ha anticipato alcune delle atmosfere.