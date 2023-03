Wild Life: il trailer del nuovo documentario di Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin

News Cinema

I registi premiati con l'Oscar per Free Solo, e autori di The Rescue, tornano con un nuovo film che racconta la storia d'amore e ambientalismo di Kris Tompkins e Doug Tompkins. Una storia tutta da scoprire. Ecco il trailer ufficiale di Wild Life, che sarà disponibile in streaming su Disney+ dal 26 maggio.

Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin sono una coppia. Lo sono nella vita, e sul lavoro. Sono i registi di documentari estremi e bellissimi come Meru, il lo splendido Free Solo premiato con l'Oscar e l'emozionante The Rescue.

Anche Kris e Doug Tompkins, che sono al centro di Wild Life, il nuovo documentario di Vasarhelyi e Chin, sono stati una coppia. Lo sono stati fino alla morte di lui, avvenuta nel 2015, e in qualche modo lo sono ancora.

Doug Tompkins è l'uomo che ha fondato il noto marchio d'abbigliamento sportivo The North Face, e che nel 1989 lasciò il mondo degli affari per dedicarsi esclusivamente alla tutela e alla preservazione degli ambienti naturali. Kris, che era stata amminstratore delegato di un altro marchio di abbigliamento assai noto agli appassionati di outdoor e sport estremi, Patagonia, divenne sua moglie nel 1993. E insieme passarono la vita amandosi e amando la natura. Forti del loro partrimonio, fondarno un'associazione no profit chiamata Tompkins Conservation attraverso la quale acquistarono oltre 810mila ettari di terreni selvaggi tra il Cile e l'Argentina, che divenne uno dei possedimenti terrieri privati più estesi al mondo, e che trasformarono in un vero e proprio parco naturale. Gli acquisti dei Tompkin, e le loro attività di conservazione degli ambienti e della biodiversità proseguirono fino a interessare oltre 5 milioni di ettari di territori, e negli anni Duemila la coppia iniziò a donare larga parte dei loro possedimenti al governo cileno, con quella che a tutt'oggi è la più estesa donazione privata di possedimenti terrieri nella storia.

Ecco cosa ha dichiarato Kris Tompkins in un comunicato nel quale commenta il lavoro di Wild Life:

"Jimmy e Chai hanno onorato il lavoro di Doug e della mia vita in modo profondo e commovente. Sono loro grata. Posso solo augurarmi che Wild Life offra una parvenza di speranza e ricordi a chiunque lo veda che chiunque tu sia e ovunque tu viva puoi fare la differenza in questo mondo. Il nostro lavoro alla Tompkins Conservation - ripristinare il pianeta creando parchi in terra e in mare e rewilding - è costante e continuo".

Wild Life, prodotto da National Geographic, è stato presentato in prima mondiale al South by Southwest di Austin, debutterà nelle dale americane in aprile e sarà disponibile in streaming in tutto il mondo dal 26 maggio su Disney+. Questo è il suo trailer ufficiale: