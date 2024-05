Wicked, l'emozione travolgente di Ariana Grande e Cynthia Erivo nella clip che anticipa il trailer in arrivo

News Cinema

Ariana Grande e Cynthia Erivo non trattengono le proprie emozioni nella clip di Wicked che anticipa il trailer ufficiale in arrivo.

In attesa del trailer in arrivo domani, mercoledì 15 maggio 2024, Universal Pictures ha condiviso una clip che mostra il dietro le quinte di Wicked, adattamento cinematografico del celebre musical di Broadway che riporterà Glinda ed Elphaba sullo schermo, con le fattezze di Ariana Grande e Cynthia Erivo, entrambe emozionatissime nella clip che mostra alcuni dettagli da dietro le quinte di Wicked. Ambientato nel mondo de Il mago di Oz, lo spettacolo tratto a sua volta dal romanzo di Gregory Maguire racconta dell’amicizia trasformatasi poi in rivalità tra Glinda ed Elphaba.

Wicked, la clip che anticipa il trailer mostra l’emozione di Ariana Grande e Cynthia Erivo dietro le quinte

Prima dell’arrivo di Dorothy ad Oz, Glinda ed Elphaba erano amiche. Wicked mostrerà al pubblico le tappe salienti del loro legame fino al punto di non ritorno. Considerato il ricco materiale a disposizione, Universal Pictures ha pensato bene di dividere il film in due parti: la prima è attesa al cinema a novembre 2024, mentre la seconda verrà distribuita a novembre 2025, quindi esattamente un anno dopo. Film in chiave musical, ha scelto Ariana Grande come interprete della strega buona Glinda, un personaggio che l’attrice e popstar ha sempre desiderato interpretare. L’emozione mostrata nella clip quando il regista Jon M Chu le ha comunicato di aver scelto lei per Wicked è travolgente tanto quanto quella di Cynthia Erivo, in lacrime all’idea di aver realmente vissuto quell’esperienza.



Wicked: Una Video Backstage annuncia l'arrivo del Trailer Ufficiale - HD