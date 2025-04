Weapons: il trailer italiano ufficiale del nuovo film di Zach Cregger

News Cinema

L'autore di Barbarians torna con un nuovo film che vede protagonisti Josh Brolin e Julia Garner. Ecco trama e trailer italiano ufficiale di Weapons, che sarà al cinema dal 6 agosto distribuito da Warner Bros. Pictures.

Quando diciassette bambini che frequentano la stessa scuola e la stessa classe scompaiono misteriosamente la stessa notte alla stessa ora, le 2:17 del mattino, tutta una comunità deve interrogarsi sull'accaduto: sul perché i bambini siano scomparsi, e su chi o cosa sia responsabile di questa sparizione. È questo lo spunto di partenza di Weapons, il nuovo film horror scritto e diretto dal Zach Cregger dell'acclamato Barbarian che vedremo al cinema dal prossimo 6 agosto distribuito da Warner Bros. Pictures.

Weapons, nonostante l'arrivo di un trailer italiano ufficiale che trovate qui di seguito, oltre a essere uno dei titoli più caldi dei prossimi mesi è anche ancora circondato da un grande mistero, perché Cregger e la Warner non vogliono assolutamente rivelare prima del tempo le tante sorprese che è lecito aspettarsi da un film che il suo autore ha definito come un horror epico in qualche modo simile al Magnolia di Paul Thomas Anderson, e che i bene informati definiscono come "dannatamente folle".

Il film è interpretato da Josh Brolin e Julia Garner nel ruolo dei protagonisti, e al loro fianco ci sono Alden Ehrenreich, Benedict Wong, Austin Abrams, Amy Madigan, June Diane Raphael e Luke Speakman. Non sappiamo molto di più, al momento, ma vi terremo informati, potete giurarci.

Weapons: il trailer italiano ufficiale del film