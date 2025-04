Weapons: ecco il primo trailer in italiano del misterioso film di Zach Cregger al cinema dal 6 agosto

News Cinema

Dopo l'esordio con Barbarian, Zach Cregger torna al cinema con l'intrigante Weapons, un film che uscirà in Italia il 6 agosto, con Josh Brolin e Julia Garner. Vediamo insieme il primo teaser trailer in italiano.

Si fa sempre più interessante la campagna pubblicitaria di Weapons, secondo film di Zach Cregger, dopo l'acclamato horror Barbarian, che arriverà al cinema il 6 agosto grazie a Warner Bros. Pictures. Dopo le brevi clip dalle telecamere di videosorveglianza diffuse sui social, arriva adesso il primo breve trailer in italiano del film con Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Cristopher, Benedict Wong e Amy Madigan. Vediamo insieme le prime immagini di Weapons, il film in cui 17 bambini si allontanano misteriosamente dalle loro case in piena notte senza fare ritorno.

Weapons: quale mistero si cela dietro le sparizioni del film?

Prodotto dalla New Line, Weapons parte da una premessa molto intrigante: alle 2.17 di una notte in apparenza come tante, nella cittadina di Maybrook, diciassette bambini si allontanano correndo dalle loro case senza spiegazioni, come chiamati da una forza misteriosa. Secondo la protagonista femminile Julia Garner, che abbiamo di recente visto in Wolf Man, non si tratta di un film propriamente horror. E in effetti la storia e le immagini fanno pensare a qualcosa di diverso, forse di più affine alla fantascienza. Quali o cosa saranno le "armi" del titolo? Al momento non ne abbiamo idea ma siamo già affascinati e ci complimentiamo con i responsabili del marketing del film e con la Warner che lo porterà al cinema il 6 agosto.