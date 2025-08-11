Weapons conquista la vetta del box office italiano

News Cinema

Ottima partenza per il nuovo misterioso horror di Zach Cregger, che conquista la vetta del botteghino italiano (e nondiale), battendo I Fantastici 4 e Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo.

Siamo all'11 agosto ma anche da noi, fortunatamente, la stagion cinematografica si è allungata e le major d'estate scommettono anche sul desiderio del pubblico italiano di vedere nuovi e allettanti prodotti. Sono due le nuove uscite dello scorso weekend che si piazzano nella top 5, targate rispettivamente Warner e Disney e a partire col botto è proprio la prima: Weapons, il nuovo misterioso horror di Zach Cregger, al suo quinto giorno di programmazione, è primo al botteghino con un incasso di 528.397 euro, mentre in America, dove è uscito l'8 agosto, due giorni dopo di noi, ha già superato i 42 milioni di dollari per un incasso globale di ben 70 milioni di dollari. Un ottimo risultato per un film costato 38 milioni e che ha attratto il pubblico in cerca di qualcosa di diverso da un genere spesso ripetitivo, grazie anche alla geniale campagna di marketing che lo ha preceduto, senza svelare nulla. Qui la nostra recensione senza spoiler di Weapons.

Al secondo posto scende, dopo 3 settimane dall'uscita, I Fantastici 4: Gli inizi, che coi 478.317 euro di questo weekend supera da noi i 7 milioni di euro, con una perdita però del 64 per cento rispetto alla settimana precedente. In America ha raggiunto i 230 milioni di dollari e la cifra globale è di 434 milioni, il che quasi sicuramente permetterà di recuperare i 200 milioni di budget.

Al terzo posto l'altra new entry, il sequel, a distanza di 23 anni, Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo, targato Disney, con le interpreti originali Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan, accolto generalmente bene dalla critica (con l'eccezione di una stroncatura di Time, che Curtis ha definito "un po' severa"). Questa commedia sullo scambio di corpi aggiornata alla nostra epoca è partita da noi con con 220.993 euro, mentre in America ha incassato 29 milioni di dollari, per un totale globale di 44 milioni. Un risultato considerato positivo, che permetterà, se il film non cala in futuro, il recupero di un budget di 45 milioni di dollari (prima del marketing).

Al quarto posto scende, dopo sei trionfali settimane, Jurassic World - La rinascita, un titolo che è stato di buon auspicio per la saga lanciata da Steven Spielberg con Jurassic Park nel lontano 1992. Il rilancio con nuovi attori, scritto dallo sceneggiatore originale David Koepp e duretto da Gareth Edwards, aggiunge da noi nel weekend 177.079 euro a un bottino di 10 milioni e 494.000 euro, mentre nel mondo è arrivato a sfiorare di pochissimo gli 800 milioni di dollari, che ha più che recuperato gli ingenti costi di produzione. Un risultato che conferma, a nostro parere, il desiderio del pubblico di assistere a nuove storie, pur se nel solco delle vecchie.

Al quinto posto della nostra classifica, infine, scende il nuovo, apprezzato Superman di James Gunn con David Coreswet, con 123.734 euro che in 5 settimane portano l'incasso del film a 5.277.750 milioni di euro, mentre in America raggiunge i 264 milioni di dollari e globalmente arriva a 578.843. Il budget stimato è di 225 milioni di dollari, ci si aspettava probabilmente di più per un film che è andato molto meglio in patria che nel resto del mondo.

Per finire la panoramica sul box office del weekend, segnaliamo al sesto posto la riedizione di Il signore degli Anelli: il ritorno del re, con oltre 113.00 euro, mentre l'altro apprezzato horror di recente uscita, Bring Her Back, è sceso al settimo posto con un totale di 663.754 euro. Il primo film italiano in classifica, Tutta colpa del rock, entra questo weekend al nono posto con poco più di 54.000 euro.

