Weapons: la nostra recensione (senza spoiler) dell'horror che sovverte tutte le aspettative

Zach Cregger si conferma una delle voci più originali del cinema di genere contemporaneo. Dopo Barbarian, firma con Weapons un'opera seconda spiazzante e originale, La recensione di Daniela Catelli.

Se non avete ancora visto Weapons, che esce in contemporanea con questa recensione, niente paura: il modo migliore per avvicinarsi a questo film è saperne il meno possibile, dunque niente spoiler, anche se questo non impedisce (o non dovrebbe, ma sappiamo che là fuori è pieno di gente che racconta le trame in dettaglio) la possibilità di fare un'analisi critica e tematica di un film. Preceduto da una geniale campagna di marketing che ha acuito la curiosità senza svelare nulla, Weapons ripropone proprio in apertura, con la voce narrante di una bambina, l'evento che abbiamo visto nel trailer e nelle clip, ovvero la scomparsa simultanea, una notte alle 2.17, di 17 bambini di una classe elementare della immaginaria cittadina di Maybrook, con l'eccezione di un alunno. Non sono stati rapiti, ma semplicemente, in una bizzarra e inspiegabile sincronia, sono usciti dalle loro case in piena notte, con le braccia allargate a mo' di aeroplanino, e sono scomparsi. Ovviamente la cittadina è un subbuglio, i genitori affollano la scuola e la polizia brancola nel buio. Al centro dei sospetti finisce suo malgrado la maestra della classe, Justine (Julia Garner), che ha un passato da alcolista e una relazione clandestina con un poliziotto locale. Ma proprio lei, insieme al padre di uno dei bambini, Archer Graff (Josh Brolin), farà il possibile e l'impossibile per capire cosa sia successo e dove siano finiti i suoi alunni.

Oltre non andiamo, per i motivi enunciati sopra: dopo l'ottimo Barbarian, con la sua Madre mostro e temi della violenza domestica e della famiglia come luogo archetipico di orrori quotidiani, con Weapons Zach Cregger ribadisce il suo interesse per le dinamiche famigliari: i genitori sono apatici, quasi catatonici, sembrano indifferenti, preferiscono “continuare a vivere”, mentre attorno a loro succede il caos, ingenerando il fondato sospetto che dietro ala sparizione dei loro figli non ci sia tanto e solo quello che scopriremo, quanto la loro solitudine che li espone a diventare vittime (dopo per altro esser stati bulli). Ma a parte queste similarità tematiche, il film sorprende e spiazza (e non c'è da stupirsi se risulterà divisivo) perché non è niente di quello che abbiamo ipotizzato. Il regista decide – e non è questa di per sé una scelta originale – di raccontare quello che accade in diversi capitoli, ognuno dal punto di vista dei vari personaggi: la maestra, il padre, il preside, il poliziotto, un tossicodipendente e il bambino superstite - per poi, più o meno, ricucire tutto nel finale.

La sorpresa deriva dal fatto che lo stesso Cregger è partito dalla geniale intuizione dell'inizio, da un'immagine, e solo a pagina 50 della sceneggiatura ha capito dove tutto andava a parare. In un cinema sempre più confezionato ad arte, dalle saghe infinite che riciclano alla nausea i soliti conosciuti ingredienti, avere il coraggio di lasciarsi sorprendere è il modo più sicuro per trasmettere questo senso di inatteso al pubblico. Certo, qualcuno resterà deluso, altri non lo seguiranno, ma vale sempre la pena di tentare. Rispetto a Barbarian, in Weapons, oltre a ribadire la sua conoscenza profonda del cinema dell'orrore, di cui non si perita di utilizzare anche gli stereotipi, quando servono al suo scopo, Zegger esplicita gli elementi di umorismo nero della storia, fino ad un finale liberatorio in cui la risata lascia perplesso chi non ha seguito il contrappunto ironico della narrazione e delle perfette caratterizzazioni dei personaggi, che si sposa alla perfezione con lo splatter e la tensione. Non potendo accennare ai punti salienti della storia, ci limitiamo a dire che ci è piaciuto molto proprio il reinserimento di personaggi archetipici dell'orrore in un contesto che rimanda a tanti film di genere americani degli anni Ottanta e a certa fantascienza, rielaborati in chiave decisamente moderna.

Gli attori, tutti bravissimi, a partire dagli irriconoscibili Alden Ehrenreich e Austin Abrams (da applausi), per continuare col solito perfetto Josh Brolin, un ineffabile Benedict Wong e una Julia Garner sempre pià incisiva (per non parlare di una grandissima Amy Madigon in un ruolo che sembra un omaggio, non vi diremo a chi), si dedicano anima e corpo al loro ruolo, diretti con mano sicura da Zegger, che aggiunge alle suggestioni del film una inquietante colonna sonora a base di percussioni e canzoni adatte al mood della storia e particolari stranianti che riportano in auge il suburban horror del passato. Tornando all'umorismo, è interessante notare che al pari di uno dei migliori registi di genere del cinema attuale, Jordan Peele, anche Zach Cregger viene dalla comicità, ha fatto parte di un collettivo comico, Whitest Kids U' Know, ha partecipato sempre come attore a diverse sitcom e il suo primo film, in co.regia, Miss Marzo, parla di sesso e omicidi sempre in chiave umoristica (per la cronaca, non lo abbiamo visto ma la critica lo ha massacrato)..

A parer nostro non è una coincidenza, ma del fatto che attraverso il cinema horror questi autori (chi scrive e dirige lo è, a tutti gli effetti) sanno esprimere non solo il lato surreale della vita ma anche i traumi personali e le questioni sociali che stanno loro a cuore. Gratta gratta, c'è molto dolore anche sotto Weapons, anche se in apparenza ci può sfuggire. Comprendiamo che per molti spettatori lo spiazzamento creato da un film come Weapons possa indurre a rifiutarlo, ma per quanto ci riguarda ci sono immagini e momenti che ci porteremo a lungo nel cuore. Del resto l'offerta è varia: se non vi piace un film del genere e non riuscite a entrarci in sintonia, ci sono sempre quelli di Osgood Perkins o dei Philippou, oppure le saghe horror che, come certi amori, fanno dei giri immensi e poi ritornano e non finiscono veramente mai e dove tutte le aspettative vengono soddisfatte a rischio di un po' di rassicurante noia che sicuramente in Weapons non troverete. A voi la scelta, noi Zach Cregger al momento ce lo teniamo stretto.