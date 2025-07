War of the Worlds: il trailer di una nuova versione contemporanea e tecnologica del classico sci-fi di H.G.Wells

News Cinema

Rich Lee dirige un nuovo adattamento de La guerra dei mondi, il classico di fantascienza di H.G. Wells, con protagonista Ice Cube. Ecco il trailer del film che arriva a sorpresa su Prime Video il 39 luglio.

Se vi diciamo War of the Worlds siamo sicuri che penserete subito al film di Steven Spielberg con Tom Cruise, ma La guerra dei mondi, il celeberrino romanzo di fantascienza di H.G. Wells del 1897, è stato trasposto più volte al cinema, a partite dal film diretto nel 1953 da George Pal, senza dimenticare la celeberrima trasmissione radiofonica del 1938 narrata da Orson Welles, che scatenò negli americani il panico di una vera invasione marziana. Bene, adesso sta per arrivare su Prime Video il 30 luglio (secondo Deadline a sorpresa e globalmente, dunque supponiamo anche da noi) una nuova versione di questo classico senza tempo, prodotta da Patrick Aiello e Timur Bekmambetov e diretta da Rich Lee, con Ice Cube protagonista. Questo è il trailer di War of the Worlds.

War of the Worlds: una versione contemporanea e un nuovo linguaggio per raccontare la storia

War of the Worlds mantiene l'invasione aliena, ma in un contesto contemporaneo, dove i nostri dati diventano cibo per un'intelligenza superiore a quella umana (non che ci voglia molto, a giudicare da come va il mondo...). Questa la trama: Will Redford (Ice Cube) è un analista di alto livello della sicurezza informatica per l'Homeland Securitym che passa le giornate in cerca di potenziali minacce alla sicurezza nazionale attraverso un programma di sorveglianza di massa. Fino a che un attacco da parte di una sconosciuta entità lo porta a domandarsi se il governo non stua nascondendo qualcosa a lui e al resto del mondo. Come abbiamo visto nel trailer il protagonista a un certo punto è in contatto con i figli esposti alla minaccia aliena.. Il film tocca temi molto contemporanei e interessanti e chiede fino a che punto, col pretesto della sicurezza, ci si possa spingere nel raccogliere dati, invadendo la privacy dei cittadini. Nel cast ci sono anche Eva Longoria, Clark Gregg, Andrea Savage, Henry Hunter Hall, Iman Benson, Devon Bostick e Michael O’Neill. Dice il produttore Patrick Aiello: "l'idea è stata naturale: quando le catastrofi accadono al giorno d'oggi, ne facciamo esperienza attraverso i nostri dispositivi. Quell'intuizione ha dato forma alla narrazione e alla tecnologia per creare un thriller immersivo. Per la prima volta, un film fantascientifico di scala epica prodotto da uno studio, è stato fatto usando un formato che mette il pubblico direttamente all'interno dell'azione attraverso gli schermi di telefoni, computer e tablet. E' un esperienza viscerale in prima persona pensata per i grandi schermi, in un linguaggio e un formato che oggi è naturale nella nostra vita quotidiana". Timur Bekmanbetov ha aggiunto: "Sarà elettrizzante per il pubblico guardare il film e chiedersi: se gli alieni ci invadessero oggi, come ne faremmo esperienza? Molto probabilmente, lo vedremmo sui nostri telefoni. in un certo senso, è una variante moderna del War of the Worlds di Orson Welles. All'epoca, lui usò la radio che era la tecnologia più popolare allora, per far credere alla gente che l'invasione fosse reale. Oggi, quel mezzo è lo schermo dei nostri dispositivi".