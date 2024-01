Volare: in anteprima esclusiva il poster ufficiale del film di e con Margherita Buy

News Cinema

Una delle più amate e popolari attrici del nostro cinema esordisce dietro la macchina da presa con un film che parla - con grande ironia e autoironia - della paura, e di una di quelle più diffuse: quella di prendere l'aereo. Volare di e con Margherita Buy sarà al cinema dal 22 febbraio distribuito da Fandango.

A pochi mesi dal debutto di C'è ancora domani di Paola Cortellesi, ecco che sta per arrivare nei nostri cinema un altro film che segna l'esordio nella regia di un'attrice popolare e amata dal pubblico e dalla critica. Parliamo questa volta di Margherita Buy, uno dei volti femminili più riconoscibili del nostro cinema, interprete di decine e decine di film e ruoli che hanno fatto la storia recente dell'industria cinematografica del nostro paese.

Dopo l'anteprima che si è tenuta alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Grand Public, esce in sala il 22 febbraio distribuito da Fandango Volare, film che vede Buy non solo impegnata come regista ma anche nel ruolo di co-sceneggiatrice e di protagonista, affiancata da un cast corale di cui fanno parte anche Anna Bonaiuto, Giulia Michelini, Euridice Axen, Francesco Colella, Roberto De Francesco, Maurizio Donadoni, Pietro Ragusa, Vanessa Compagnucci, Caterina De Angelis, Oscar Matteo Giuggioli, Alice Ferri, Eros Galbiati e Ahmed Hafiene, con la partecipazione di Massimo De Francovich e con l’amichevole partecipazione di Elena Sofia Ricci.

Il film, come suggerisce il titolo, parla della paura di volare, e racconta la storia AnnaBì, un’attrice di talento che potrebbe aspirare al successo internazionale se solo salisse su quel maledetto aereo per la Corea. Anche la sua vita privata è appesa a un aereo. Riuscirà a vincere la sua paura?

Ecco cosa ha dichiarato Margherita Buy riguardo questa sua prima esperienza da regista:

"Con Doriana Leondeff e Antonio Leotti abbiamo scritto un testo, a nostro parere divertente, che racconta una delle paure più diffuse al mondo: quella di volare. La protagonista si trova a condividere il suo terrore con un gruppo di sconosciuti, diversissimi da lei ma profondamente simili perché accomunati dallo stesso problema. La speranza è che attraverso la storia di questi personaggi e delle loro paure il pubblico possa riconoscersi e sorridere delle proprie fragilità, magari mai confessate. Mentre io devo confessare che questa esperienza alla regia purtroppo mi è molto piaciuta!"

Volare è una produzione Kavac Film, Maremosso, IBC Movie, Tenderstories con Rai Cinema, in collaborazione con ITA Airways.

Questo è il suo poster ufficiale che noi di Comingsoon.it vi presentiamo in anteprima esclusiva: