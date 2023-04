Vittorio Storaro riceverà il Premio Cinema e Industria ad honorem 2023

News Cinema

Il grande direttore della fotografia tre volte premio Oscar riceverà il riconoscimento il 29 aprile al Teatro Galli di Rimini insieme agli altri premiati della V edizione della manifestazione, di cui è direttore artistico Roy Menarini. Ecco tutti i dettagli.

Il 29 aprile, al Teatro Galli di Rimini, uno dei più grandi direttori della fotografia della storia del cinema, il tre volte premio Oscar Vittorio Storaro, riceverà il Premio Confindustria Romagna Cinema e Industria ad honorem 2023, nel corso di una serata a cui parteciperanno anche gli altri premiati della V edizione della manifestazione, di cui è direttore artistico Roy Menarini.

La cerimonia di consegna del premio Confindustria Romagna Cinema e Industria si tiene nell’ambito del ricco programma di eventi della festa del cinema che ha come proponenti Confindustria Romagna, Università Alma Mater Studiorum Bologna - Dipartimento delle Arti, Cinema Fulgor con la collaborazione del Comune di Rimini e Fellini Museum.

I premiati sono stati selezionati dalla giuria presieduta dal regista Pupi Avati e composta da Marco Leonetti (direttore della Cineteca di Rimini), Gian Luca Farinelli (direttore Cineteca di Bologna), Veronica Innocenti (professoressa di Economia e Marketing degli Audiovisivi, Università di Bologna), Elisa Luchetta (cinema Fulgor), Stefano Pucci (imprenditore).

Oltre a Storaro riceveranno dei premi speciali alla carriera Edwige Fenech e Gabriele Lavia, protagonisti del nuovo film di Avati, La quattordicesima domenica del tempo ordinario; Bibi Film riceverà il premio alla produzione e Teodora quello alla distribuzione; Giada Calabria sarà premiata per la scenografia e Michele Braga per la musica.

La manifestazione ha il patrocinio di MIC Ministero della cultura, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini, SIAE, ANICA, Visit Romagna. È realizzata con il contributo e patrocinio della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini e con il sostegno organizzativo di Meta. Main sponsor Vulcangas. Con il sostegno di BPER, SGR, Costa Edutainment, MyO, Riviera Banca e Deloitte e grazie a Erba Vita, Fom Industrie, Gruppo Hera, Pesaresi Giuseppe, Vici&C. Partner tecnici Gambarini&Muti, Giometti Cinema, Grand Hotel Rimini, Icaro Tv, Webit, Stampare.