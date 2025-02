Vinci un pass per il Festival di Cannes con l'European Film Challenge

News Cinema

C'è tempo fino al 9 aprile per partecipare alla sfida #EFCxCANNES e a questo concorso sostenuto da MEDIA - CREATIVE EUROPE.

Torna l'European Film Challenge, il concorso per gli amanti del cinema che permetterà al vincitore della sfida di vincere un pass gratuito per la 78° edizione del Festival di Cannes, che avrà luogo dal 13 al 24 maggio 2025.

L'EFC invita tutti i giovani a vedere – in qualsiasi sala cinematografica o su qualunque piattaforma TV o Video On Demand legale – 10 film europei dal 5 febbraio al 9 aprile compreso e a caricare le prove sul sito web (europeanfilmchallenge.eu), sottoforma di una fotografia che testimoni la visione. Ogni film garantisce di accumulare diversi punteggi e il vincitore sarà l'utente che avrà guadagnato più punti. Ci sono diversi modi per ottenere più punti: tra di essi le sfide settimanali, annunciate sui social media, per scoprire le uscite cinematografiche più rilevanti. Un punteggio più alto è assegnato inoltre se i film vengono guardati su differenti media e viene assegnato un bonus per i film prodotti in Paesi con una bassa capacità di produzione.

I film validi per la sfida sono quelli visionati tra il 5 febbraio e il 9 aprile compreso, indipendentemente dall’anno di produzione. I partecipanti devono essere residenti in Italia, avere più di 18 anni e, ovviamente, devono avere una forte passione per il cinema.

“Per me ha significato tantissimo”, ha raccontato Antonino Giannotta, vincitore della sfida per la 80ª edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. “È stata la mia prima esperienza in un festival del cinema di fascia A. Ho potuto viverlo in tutto e per tutto: ho potuto vedere tutti i film che volevo e soprattutto incontrare tanti ragazzi appassionati di cinema come me con cui parlarne, come in una piccola bolla in cui questo è l’argomento più importante. Probabilmente è stata questa la parte migliore: ho potuto discutere con altre persone della mia età, ugualmente appassionate, del cinema e dei film che stavamo vedendo. I festival danno un’opportunità unica, quella di respirare il cinema a 360 gradi. Inoltre iniziative come la European Film Challenge sono importanti perché spingono le persone a cercare e scoprire nuovi titoli”.

EFC - European Film Challenge è un progetto di sviluppo del pubblico sostenuto da MEDIA - CREATIVE EUROPE ed è stato creato per portare il cinema europeo al pubblico giovane e per promuovere la crescita della comunità di giovani appassionati di cinema in Europa. Attualmente è presente in 13 paesi europei ed è coordinata a livello internazionale da The Film Agency, che dirige il progetto anche in Spagna, Italia e Portogallo.

Per partecipare e per maggiori informazioni: https://europeanfilmchallenge.eu/it/