Viaggio in Giappone: fioriscono i ciliegi e l'amore nel poster del film con Isabelle Huppert

In attesa dell'uscita al cinema l'11 gennaio con Academy Two, vi mostriamo in anteprima esclusiva il poster italiano di Viaggio in Giappone, un film con Isabelle Huppert e Tsuyoshi Ihara che parla di rinascita e primavera del cuore.

Arriva nelle nostre sale l'11 gennaio, distribuito da Academy Two, Viaggio in Giappone, terzo lungometraggio di finzione della regista Élise Girard. Già presentato alle Giornate degli Autori dell'ultima Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, il film ha scelto l'Italia per il suo debutto extra festivaliero e non la Francia, suo paese di origine, e nemmeno il Giappone, dove è ambientata la vicenda. Viaggio in Giappone è una storia parzialmente autobiografica, che nasce da un soggiorno della stessa Girard nel paese del sol levante, come lei stessa ha scritto nelle note di produzione, parlando anche della scelta di Isabelle Huppert per la parte della protagonista femminile.

Viaggio in Giappone è nato dalle sensazioni che ho provato quando ho scoperto il Giappone nel 2013. Appena ho iniziato a scrivere, ho pensato al volto di Isabelle Huppert e ho scelto per la mia protagonista il nome di Sidonie per il suo suono giapponese, ma anche come omaggio a Sidonie-Gabrielle Colette, una scrittrice a cui sono particolarmente affezionata. Attraverso questo film-viaggio, volevo parlare del lutto, della rinascita, dell'amore che ritorna inaspettatamente. Viaggio in Giappone riprende la "connessione" tra passato e presente, tra la fine del lutto e l'inizio dell'amore. Mostra l'incontro di due personaggi che potrebbero incarnare la Francia e il Giappone. Il film è anche una dichiarazione d'amore a un paese che sento, allo stesso tempo, vicino ed estraneo. Il mio gusto per l'antico e l'ultra moderno qui trova un'eco reale. Vi è un continuo rimando tra i due elementi, questo fa del Giappone un paese d'elezione per il cinema.

Viaggio in Giappone racconta la storia di una scrittrice di nome Sidonie che ha smesso di lavorato in seguito alla morte del marito. Un giorno la chiamano in Giappone per una riedizione del suo primo libro e ad accompagnarla nella città di Kyoto è l'editore locale. Durante il viaggio Sidonie si aprirà fino a lasciar andare il fantasma del marito.

Nel film, accanto a Isabelle Huppert troviamo Tsuyoshi Ihara, modello e cantante prima che attore molto famoso in Giappone. Élise Girard lo ha scelto soprattutto per la sua altezza. Per il personaggio di Isabelle Huppert, che è una donna minuta, voleva un uomo che sembrasse capace di proteggerla racchiudendola in un abbraccio.

Viaggio in Giappone è dunque una storia di riscoperta. Sidonie guarda dentro di sé, si confronta con il proprio dolore, lo supera e si apre alla vita, mentre intorno a lei i ciliegi sono in fiore. La sua trasformazione è possibile perché il Giappone è terra di silenzio, delicatezza e introspezione, terra di fantasmi anche, dove la vita dialoga continuamente con la morte e l'ipermoderno si confronta con l'antico.

Di Viaggio in Giappone è arrivato il poster ufficiale italiano, che vi mostriamo in anteprima esclusiva. È animato, colorato e super romantico