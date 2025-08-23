Vi siete mai chiesti qual è stato il primo film della storia del cinema?

News Cinema

Prima degli effetti speciali, prima di Hollywood, prima ancora delle grandi sale. C’è stata una proiezione che ha dato vita a tutto: pochi secondi che hanno fatto nascere il cinema.

Parigi, 28 dicembre 1895: la nascita del cinema

È la sera che ha cambiato tutto. Al Salon Indien du Grand Café di Parigi, una cinquantina di persone entra in una piccola sala sotterranea. Pagano un biglietto, pochi franchi, senza sapere bene cosa aspettarsi. Sullo schermo appare una scena semplice: gli operai che escono dalla fabbrica di Antoine Lumière, padre di due fratelli destinati a entrare nella leggenda: Louis Lumière e Auguste Lumière.

Quel corto, L’uscita dalle officine Lumière, dura meno di un minuto, ma rappresenta la prima proiezione pubblica a pagamento della storia. Insieme ad altre nove brevi pellicole, tra cui un treno che entra in stazione (L’arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat) o un bambino che fa uno scherzo a un giardiniere con una pompa d’acqua (L’innaffiatore innaffiato), segna la nascita ufficiale del cinema come esperienza collettiva.

Realtà o spettacolo?

A uno sguardo moderno la scena sembra banale. Ma per gli spettatori del 1895 era pura magia: la quotidianità prendeva vita, in movimento, davanti ai loro occhi. C’era chi rideva, chi applaudiva, qualcuno restava senza parole.

Eppure, quella realtà non era del tutto spontanea. Gli operai erano vestiti in modo elegante, alcuni guardavano direttamente verso la macchina da presa, consapevoli di partecipare a qualcosa di unico. Il cinema dei Lumière nasceva così: con la promessa di raccontare la vita com’è, ma anche con la capacità di trasformarla in rappresentazione.

Una pellicola dimenticata: Roundhay Garden Scene

A voler essere rigorosi, il titolo di “primo film” non spetterebbe ai Lumière. Già nel 1888, l’inventore francese Louis Le Prince aveva realizzato Roundhay Garden Scene, un frammento di appena due secondi che mostra alcune persone passeggiare in un giardino di Leeds.

È il più antico filmato sopravvissuto che conosciamo, ma non fu mai mostrato al pubblico, né tantomeno a pagamento. Ecco perché la data simbolo rimane il 28 dicembre 1895: quella sera il cinema smise di essere un esperimento tecnico e diventò spettacolo, condiviso da una comunità di spettatori.

Inizialmente fu un vero e proprio shock

Come anticipato, tra i corti proiettati dai Lumière c’era anche L’arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat. La leggenda racconta che gli spettatori, vedendo il convoglio avvicinarsi sullo schermo, si alzarono spaventati, convinti che stesse per travolgerli.

Forse l’episodio fu esagerato dai giornali dell’epoca, ma rende bene l’idea di quanto fosse sconvolgente l’esperienza cinematografica alle origini: uno specchio così realistico da ingannare i sensi.

Méliès: dal documentario al sogno

Il successo delle prime proiezioni fu enorme, ma il pubblico presto chiese di più. Le scene quotidiane non bastavano: la gente voleva storie, avventure, emozioni. È qui che entra in gioco Georges Méliès, illusionista e prestigiatore che intuì le possibilità della cinepresa.

Con i suoi trucchi ottici inventò i primi effetti speciali. Nel 1902 realizzò Le voyage dans la lune, con l’iconica immagine del razzo che colpisce l’occhio della luna. Per la prima volta il cinema smetteva di limitarsi alla realtà e diventava viaggio, fantasia, spettacolo visionario.

Se i Lumière avevano mostrato il mondo com’era, Méliès insegnò al cinema a immaginare il mondo come non era mai stato.

Un’eredità che dura ancora

Il cinema nasce dunque da un doppio battito: la realtà dei Lumière e il sogno di Méliès. Ogni film, ancora oggi, porta dentro questa tensione: raccontare il vero o reinventarlo. È lo stesso equilibrio che troviamo in un documentario contemporaneo come Navalny e in un kolossal fantastico come Avatar.

Chi quella sera del 1895 lasciò il Grand Café non poteva immaginare che stava assistendo a una rivoluzione culturale destinata a cambiare l’arte, l’intrattenimento e persino il modo in cui l’uomo avrebbe guardato a se stesso. Tutto era cominciato con pochi secondi di immagini: un portone che si apre, degli operai che escono. E una sala gremita che, per la prima volta, imparava a sognare insieme davanti a uno schermo.