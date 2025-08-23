TGCom24
Home | Cinema | News | Vi siete mai chiesti qual è stato il primo film della storia del cinema?
Schede di riferimento
Navalny
Anno: 2022
3,8
Navalny
VIAGGIO NELLA LUNA
Anno: 1902
4,8
VIAGGIO NELLA LUNA
L'arrivo di un treno nella stazione di La Ciotat
Anno: 1895
4,5
L'arrivo di un treno nella stazione di La Ciotat
L'innaffiatore innaffiato
Anno: 1895
4,4
L'innaffiatore innaffiato
Avatar
Anno: 2009
4,5
Avatar
Auguste Lumière
Auguste Lumière
Georges Melies
Georges Melies
Louis Lumière
Louis Lumière
News Cinema

Vi siete mai chiesti qual è stato il primo film della storia del cinema?

di Cinzia Galgano

Prima degli effetti speciali, prima di Hollywood, prima ancora delle grandi sale. C’è stata una proiezione che ha dato vita a tutto: pochi secondi che hanno fatto nascere il cinema.

Vi siete mai chiesti qual è stato il primo film della storia del cinema?

Parigi, 28 dicembre 1895: la nascita del cinema

È la sera che ha cambiato tutto. Al Salon Indien du Grand Café di Parigi, una cinquantina di persone entra in una piccola sala sotterranea. Pagano un biglietto, pochi franchi, senza sapere bene cosa aspettarsi. Sullo schermo appare una scena semplice: gli operai che escono dalla fabbrica di Antoine Lumière, padre di due fratelli destinati a entrare nella leggenda: Louis Lumière e Auguste Lumière.

Quel corto, L’uscita dalle officine Lumière, dura meno di un minuto, ma rappresenta la prima proiezione pubblica a pagamento della storia. Insieme ad altre nove brevi pellicole, tra cui un treno che entra in stazione (L’arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat) o un bambino che fa uno scherzo a un giardiniere con una pompa d’acqua (L’innaffiatore innaffiato), segna la nascita ufficiale del cinema come esperienza collettiva.

Realtà o spettacolo?

A uno sguardo moderno la scena sembra banale. Ma per gli spettatori del 1895 era pura magia: la quotidianità prendeva vita, in movimento, davanti ai loro occhi. C’era chi rideva, chi applaudiva, qualcuno restava senza parole.

Eppure, quella realtà non era del tutto spontanea. Gli operai erano vestiti in modo elegante, alcuni guardavano direttamente verso la macchina da presa, consapevoli di partecipare a qualcosa di unico. Il cinema dei Lumière nasceva così: con la promessa di raccontare la vita com’è, ma anche con la capacità di trasformarla in rappresentazione.

Una pellicola dimenticata: Roundhay Garden Scene

A voler essere rigorosi, il titolo di “primo film” non spetterebbe ai Lumière. Già nel 1888, l’inventore francese Louis Le Prince aveva realizzato Roundhay Garden Scene, un frammento di appena due secondi che mostra alcune persone passeggiare in un giardino di Leeds.

È il più antico filmato sopravvissuto che conosciamo, ma non fu mai mostrato al pubblico, né tantomeno a pagamento. Ecco perché la data simbolo rimane il 28 dicembre 1895: quella sera il cinema smise di essere un esperimento tecnico e diventò spettacolo, condiviso da una comunità di spettatori.

Inizialmente fu un vero e proprio shock

Come anticipato, tra i corti proiettati dai Lumière c’era anche L’arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat. La leggenda racconta che gli spettatori, vedendo il convoglio avvicinarsi sullo schermo, si alzarono spaventati, convinti che stesse per travolgerli.

Forse l’episodio fu esagerato dai giornali dell’epoca, ma rende bene l’idea di quanto fosse sconvolgente l’esperienza cinematografica alle origini: uno specchio così realistico da ingannare i sensi.

Méliès: dal documentario al sogno

Il successo delle prime proiezioni fu enorme, ma il pubblico presto chiese di più. Le scene quotidiane non bastavano: la gente voleva storie, avventure, emozioni. È qui che entra in gioco Georges Méliès, illusionista e prestigiatore che intuì le possibilità della cinepresa.

Con i suoi trucchi ottici inventò i primi effetti speciali. Nel 1902 realizzò Le voyage dans la lune, con l’iconica immagine del razzo che colpisce l’occhio della luna. Per la prima volta il cinema smetteva di limitarsi alla realtà e diventava viaggio, fantasia, spettacolo visionario.

Se i Lumière avevano mostrato il mondo com’era, Méliès insegnò al cinema a immaginare il mondo come non era mai stato.

Un’eredità che dura ancora

Il cinema nasce dunque da un doppio battito: la realtà dei Lumière e il sogno di Méliès. Ogni film, ancora oggi, porta dentro questa tensione: raccontare il vero o reinventarlo. È lo stesso equilibrio che troviamo in un documentario contemporaneo come Navalny e in un kolossal fantastico come Avatar.

Chi quella sera del 1895 lasciò il Grand Café non poteva immaginare che stava assistendo a una rivoluzione culturale destinata a cambiare l’arte, l’intrattenimento e persino il modo in cui l’uomo avrebbe guardato a se stesso. Tutto era cominciato con pochi secondi di immagini: un portone che si apre, degli operai che escono. E una sala gremita che, per la prima volta, imparava a sognare insieme davanti a uno schermo.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Navalny
Anno: 2022
3,8
Navalny
VIAGGIO NELLA LUNA
Anno: 1902
4,8
VIAGGIO NELLA LUNA
L'arrivo di un treno nella stazione di La Ciotat
Anno: 1895
4,5
L'arrivo di un treno nella stazione di La Ciotat
L'innaffiatore innaffiato
Anno: 1895
4,4
L'innaffiatore innaffiato
Avatar
Anno: 2009
4,5
Avatar
Auguste Lumière
Auguste Lumière
Georges Melies
Georges Melies
Louis Lumière
Louis Lumière
di Cinzia Galgano
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Stasera in TV: Film da vedere Sabato 23 Agosto, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Sabato 23 Agosto, in prima serata
Studio Ghibli proietta un raro dietro le quinte di Hayao Miyazaki (ma nessuno se ne è accorto)
news Cinema Studio Ghibli proietta un raro dietro le quinte di Hayao Miyazaki (ma nessuno se ne è accorto)
Il cigno nero, Darren Aronofsky ricorda di aver cercato di scatenare una faida tra Natalie Portman e Mila Kunis
news Cinema Il cigno nero, Darren Aronofsky ricorda di aver cercato di scatenare una faida tra Natalie Portman e Mila Kunis
Eenie Meanie, la recensione: Samara Weaving asso del volante con l'accollo di un fidanzato casinista
recensione Cinema Eenie Meanie, la recensione: Samara Weaving asso del volante con l'accollo di un fidanzato casinista
Dune: Parte 3, Jason Momoa è orgoglioso di suo figlio ma inizialmente non voleva che recitasse
news Cinema Dune: Parte 3, Jason Momoa è orgoglioso di suo figlio ma inizialmente non voleva che recitasse
Pirati dei Caraibi, Orlando Bloom svela in che modo il sequel potrebbe essere "vincente"
news Cinema Pirati dei Caraibi, Orlando Bloom svela in che modo il sequel potrebbe essere "vincente"
Troppo Cattivi 2, intervista al direttore del doppiaggio Carlo Cosolo: "Il mio lavoro è dare una marcia in più al film"
intervista Cinema Troppo Cattivi 2, intervista al direttore del doppiaggio Carlo Cosolo: "Il mio lavoro è dare una marcia in più al film"
La mappa che mi porta a te, Madelyn Cline e KJ Apa sul finale emozionante: "Ho singhiozzato"
news Cinema La mappa che mi porta a te, Madelyn Cline e KJ Apa sul finale emozionante: "Ho singhiozzato"
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Sì, Chef!: La brigade
Con l'aiuto del Cielo - Bibbia chiusa
Drug War
Rise of the Legend - La nascita della leggenda
Risvegli
Aenigma
Mio figlio professore
La dottoressa ci sta col colonnello
Belly of the Beast
Italo
Se son rose
Beverly Hills Cop II - Un piedipiatti a Beverly Hills II
Film stasera in TV