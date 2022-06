Vesper: il trailer del film di fantascienza che racconta il collasso dell'ecosistema del pianeta

News Cinema

Lì dove Hollywood non va più, ci pensiamo noi europei ad andare. Vesper, che verrà presentato al Festival di Karlovy Vary, è diretto a quattro mani dalla lituana Kristina Buozyte e dal francese Bruno Samper, già autori di un segmento dell'horror antologico The ABCs of Death 2. Ecco le prime, intriganti immagini di Vesper.

Lo so. Probabilmente siete come me e se sentite Vesper vi sdilinquite tutti (e tutte, per carità di Dio) pensando a Vesper Lynd, ovvero a Eva Green. E avete ragione.

Ma Vesper è anche il titolo di un film (e il nome della sua giovane protagonista) che verrà presentato in prima mondiale al festival di Karlovy Vary, e il cui trailer ufficiale - che potete vedere qui di seguito - promette piuttosto bene, mostrando uno stile personale e un approccio alla fantascienza che Hollywood pare oramai snobbare e che rimane prerogativa di autori europei.

Il film è stato scritto e diretto a quattro mani dalla lituana Kristina Buozyte e dal francese Bruno Samper, già autori di un apprezzato segmento dell'horror antologico The ABCs of Death 2 dal titolo "K is for Knell", e racconta di un mondo post-apocalittico, lì dove l'apocalisse non è stata nucleare o energetica ma causata dal collasso dell'ecosistema del pianeta Terra.

Protagonista è una caparbia 13enne, Vesper, interpretata dalla Raffiella Chapman nota per Law & Order: UK e per il burtoniano Miss Peregrine (sempre a Eva Green si torna), che deve usare le sue abilità per sopravvivere in un mondo strano e pericoloso e assistere il padre paralizzato (Richard Brake). Quando Vesper s'imbatte in una donna misteriosa (Rosy McEwen), sola e disorientata dopo un incidente aereo, accetta di aiutarla a ritrovare il suo compagno in cambio di un passaggio sicuro all'interno della Cittadella, un luogo oscuro dove gli oligarchi vivono nel comfort garantito da avanzatissime biotecnologie. Vesper scoprirà poi che la donna che sta aiutando è braccata da un uomo brutale che abita vicino a lei (Eddie Marsan), e che nasconde dei segreti che potrebbero cambiare le vite di tutti per sempre.

Questo è il trailer originale di Vesper, che sarà anche distribuito nelle sale statunitensi dal prossimo 30 settembre.