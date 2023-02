Vera: in anteprima esclusiva il trailer del film su Vera Gemma

News Cinema

Opera di due straordinari cineasti come Tizza Covi e Rainer Frimmel, arriva al cinema il 23 marzo Vera, ritratto di Vera Gemma, attrice, personaggio tv e figlia di Giuliano Gemma. Vi presentiamo il trailer in esclusiva anteprima.

Siamo da sempre estimatori del cinema profondamente vero ed umano di Tizza Covi e Rainer Frimmel. Siamo dunque felici di annunciare che Vera, il loro ultimo lavoro, dedicato all'attrice e personaggio televisivo Vera Gemma, uscirà in sala con Wanted Cinema il 23 marzo, dopo aver conquistato il pubblico e il premio per la miglior regia e la miglior attrice della sezione Orizzonti alla Mostra del Cinema di Venezia. E ci fa ancora più piacere offrirvi un'anteprima esclusiva del trailer.



Vera: Il Trailer Ufficiale del Film in anteprima esclusiva - HD

Vera: Tizza Covi spiega come è nato il film, omaggio all'attrice e al cinema

Tizza Covi e Rainer Frimmel hanno conosciuto Vera Gemma nel 2015, quando preparavano il loro bellissimo documentario Mr. Universo. Ma, racconta la regista, l'impressione non è stata immediatamente positiva, anzi:

Quando ci è stata presentata, l’ho trovata davvero strana, e siamo riusciti a scambiare solo poche parole. (...) Non sono mai stata attratta dal mondo che rappresentava, a prima vista: vantava apertamente la sua ricchezza con vestiti chic firmati e borse abbinate, preservava artificialmente la sua giovinezza, tende a fotografarsi sempre e in ogni dove, per postare poi online. Sono cose che ho sempre condannato senza pietà. Due settimane dopo eravamo seduti accanto a lei a cena e abbiamo avuto una splendida conversazione, scoprendo che ha un modo davvero critico e spietato di dire le cose esattamente come stanno. E’ stata una bella lezione, che conferma ancora una volta quanto sia necessario guardare oltre le apparenze. Ho ceduto al suo fascino molto velocemente, la andavo a trovare abbastanza spesso a Roma, leggevo la sua autobiografia e guardavo i film di suo padre. Un giorno le ho detto che mi sarebbe piaciuto scrivere un copione su di lei.

Vera: la trama e il cast

"Vera vive nell’ombra del suo celebre padre. Stanca di una vita e di relazioni superficiali, si ritrova alla deriva tra l’alta società romana. Ferendo un bambino durante un incidente nel traffico della periferia, instaura un profondo legame con il piccolo di otto anni e suo padre. Si renderà presto conto però, che anche in questo mondo è considerata come uno strumento per gli altri". Nel film appare anche un'altra figlia d'arte, Asia Argento, e, all'inizio del trailer, il regista Luca Ragazzi. E naturalmente ci sono le persone "vere" che circondano la vita di Vera Gemma. Quanto a capire dove finisca la realtà e inizi la finzione, è questa la magia dei film di Covi e Frimmel.