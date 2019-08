Venom 2: Andy Serkis è il regista!

News Cinema

Il re del performance capture la spunta su Rupert Wyatt e Travis Knight ed è felice di dirigere il cinecomic con Tom Hardy.

Nella gara che lo vedeva fronteggiarsi con Rupert Wyatt e Travis Knight per la regia di Venom 2, Andy Serkis, nemmeno tanto a sorpresa, ha sbaragliato la concorrenza. Il sequel del cinecomic con Tom Hardy sarà "affar suo", dopo l'uscita di scena di Ruben Fleischer (a cui dobbiamo il primo film). La notizia ufficiale arriva da The Hollywood Reporter, ma anche il diretto interessato ci tiene a dare l'annuncio, e lo fa sui social, più precisamente via Twitter, con un post in cui si vede la sua faccia contenta e il fumetto Protettore Letale, e si legge: "Sta succedendo. Il Simbionte ha trovato in me un ospite e sono pronto per la corsa… Non vedo l'ora!".

Esperto di performance capture, già regista della seconda unità della trilogia de Lo Hobbit e regista di Ogni tuo respiro e di Mowgli - Il Figlio della giungla, il Gollum del Signore degli Anelli di Peter Jackson era in gara con un filmmaker (Wyatt) che paradossalmente aveva condiviso con lui un set, dirigendolo ne L'alba del Pianeta delle Scimmie, primo capitolo della serie reboot de Il Pianeta delle Scimmie. Con Travis Knight il nostro non aveva invece collaborato mai, avendo il presidente della Laika Entertainment all’attivo solo 2 film: Kubo e la spada magica e Bumblebee.

Ancora non sappiamo nulla della trama di Venom 2, di cui sarà protagonista Tom Hardy, ma ci aspettiamo grandi cose da Woody Harrelson nei panni di Cletus Kasady alias Carnage.

It’s happening. The Symbiote has found a host in me and I’m ready for the ride...Can’t wait! #venom #venom2 #marvel pic.twitter.com/unCzmJOjop— Andy Serkis (@andyserkis) 5 agosto 2019