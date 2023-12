Vacanze di Natale compie 40 anni e torna al cinema (per un solo giorno) - Guarda il nuovo trailer.

News Cinema

Ai più anziani tra noi sembra ieri, ma sono passati quarant'anni da quel Natale del 1983 dominato dalle immagini, dalle battute e dalla musica di un film che rimane - con il coevo Sapore di mare - la vetta del cinema dei fratelli Vanzina.

A Cortina, nel 1983, c'erano gli habitué, come i ricchi Covelli o lo squattrinato playboy Billo, pianista di piano bar con un debole per le mogli degli altri.

E c'erano i parvenue, come i Marchetti, che al massimo erano abituati alle piste di Ovindoli.

In quel Natale lì, di quarant'anni fa, le canzoni che si ascoltavano erano "I like Chopin" di Gazebo, "Moonlight Shadow" di Mike Olfield, "Paris Latino" dei Bandolero e "Sunshine Reggae" dei Laid Back.

E lì, tra una discesa e un whisky, una festa e una sauna, si ascoltavano battute rimaste nella memoria di tutti: dall'immortale "E anche questo Natale... se lo semo levato dalle palle!" a "Alboreto is nothing!", passando per "Non sono bello, piaccio" e tante altre ancora.

A Natale, nel 1983, si andava tutti a vedere Vacanze di Natale, il film dei fratelli Vanzina che ha segnato una stagione, una generazione e un immaginario, fotografando con precisione vizi, lezzi e costumi dell'Italia di allora, non poi tanto dissimile da quella di oggi.

Certo, si potrebbe obiettare che quel film ha dato il via all'orrenda serie di cinepanettoni che non molto bene, alla lunga, hanno fatto al nostro cinema e al cervello dei nostri connazionali, ma è innegabile che Vacanze di Natale fosse e sia rimasto diverse spanne sopra a tutto quel che è venuto dopo, fosse stato opera degli stessi Vanzina o no.

E, ancora oggi, rimane una delle cose migliori prodotte dai figli del grande Steno, assieme al quasi coevo Sapore di mare.

In occasione del suo quarantesimo compeanno, Vacanze di Natale torna nei cinema italiani in una versione restaurata e rimasterizzata, ma solo per un giorno: il 30 dicembre. Segnate sull'agenda.

Intanto, ecco il nuovo trailer del film realizzato in occasione di questo suo ritorno in sala:



Vacanze di Natale: Il Trailer Speciale per i 40 anni del Film - HD

Uscito al cinema nel dicembre del 1983, “Vacanze di natale” riconquista il grande schermo per una giornata unica: il VACANZE DI NATALE DAY sarà infatti uno speciale appuntamento nelle sale pensato per radunare tutti i fan che ne conoscono a memoria le battute e le scene più esilaranti e che ne ricordano perfettamente la colonna sonora in cui sono presenti alcuni dei brani più celebri di tutti gli anni Ottanta.

Celebrando al cinema i 40 anni di un film che ha fatto ridere e divertire intere generazioni, il 30 dicembre sarà anche il momento per rivivere un rito che per molti anni ha accompagnato i tradizionali festeggiamenti natalizi italiani: andare al cinema in compagnia di amici e familiari per vedere un film tutti insieme. Ed è proprio per tornare indietro nel tempo che Filmauro e Nexo Digital invitano gli spettatori a scegliere un dress code rigorosamente anni Ottanta per rivivere a pieno l’energia di quegli anni.

“Vacanze di Natale” diretto nel 1983 da Carlo Vanzina, scritto insieme a suo fratello Enrico, è una commedia cult, patrimonio dell’immaginario del nostro Paese. Ambientata a Cortina d’Ampezzo e ritmata da una colonna sonora che ha fatto epoca, fotografa con umorismo e leggerezza l’Italia di allora avvalendosi di un cast memorabile: Jerry Calà, Christian De Sica, Claudio Amendola, Stefania Sandrelli, Karina Huff, Guido Nicheli, Riccardo Garrone, Mario Brega, Marilù Tolo, Antonellina Interlenghi, Moana Pozzi e tantissimi altri divertenti interpreti della commedia italiana. Gli arricchiti e i periferici romani, gli sbruffoni milanesi, i pianobar, le cene di Natale, le piste innevate, le gare di sci, le comitive giovanili, le battute fulminanti, fanno di questo film un piccolo romanzo generazionale su come eravamo. E forse su come vorremmo ancora essere.