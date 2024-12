Universal Pictures: le novità in sala presentate alle Giornate di Cinema di Sorrento

News Cinema

Universal Pictures ha presentato alle Giornate di Cinema di Sorrento un listino variegato e pieno di generi differenti per i primi mesi del 2025. Dragon Trainer, in versione live action e Jurassic World: la Rinascita sono solo alcuni dei titoli di cui abbiamo parlato con la direttrice marketing Giorgia Di Cristo.

Una delle principali major del cinema internazionale, la Universal Pictures filiale italiana, ha presentato i titoli che usciranno nelle sale nel primo semestre del 2025, e ancora oltre, con un'estate particolarmente infuocata, piena di proposte che potranno contribuire al famoso allungamento della stagione, dopo due anni confortanti in questo senso.

Dragon Trainer è pronto a tornare - questa volta in versione Live action - insieme a un'altra franchise di culto come Jurassic World: la rinascita. Ma non solo, tra poco al cinema arriva l'esperimento fra genere e autore di Robert Eggers, Nosferatu, l'atteso Wolf Man e quel The Brutalist di Brady Corbet che ha vinto il Leone d'argento a Venezia.

Ne abbiamo parlato con la direttrice marketing di Universal Pictures International Italy, Giorgia Di Cristo.