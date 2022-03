Una storia d'amore e di desiderio: il trailer del film di Leyla Bouzid al cinema dal 25 marzo

News Cinema

L'opera seconda di Leyla Bouzid dopo il bellissimo Appena apro gli occhi si intitola Una storia d'amore e di desiderio e arriva al cinema il 25 marzo con Cineclub Internazionale Distribuzione. Il trailer del film.

La regista tunisina Leyla Bouzid, figlia d'arte, torna al cinema cinque anni dopo il suo bellissimo e pluripremiato esordio Appena apro gli occhi - Canto per la libertà, con Una storia di amore e di desiderio, presentato come film di chiusura alla 60° Semaine de la Critique del 74° Festival di Cannes, di cui siamo lieti di mostrarvi il trailer. Il film arriverà al cinema con Cineclub Internazionale Distribuzione a partire dal 25 marzo.

Leila Bouzid, regista impegnata, aggiunge un ulteriore. emozionante tassello al suo ritratto della ricerca di emancipazione femminile in un paese in cui le donne devono ancora lottare per affermare la propria libertà.

Una storia di amore e desiderio, la trama

Al centro della vicenda una storia che assume una risonanza forte e singolare nel presente, raccontando l'emancipazione sentimentale e sessuale che si raggiunge grazie all’educazione, agli studi che danno accesso alla cultura, all’amore per i libri e le parole. Protagonista è Ahmed, diciottenne francese di origini algerine, cresciuto in una banlieue parigina. Appassionato di letteratura, sceglie di studiare lettere alla Sorbona, anche se fin dall’inizio mette in dubbio la sua legittimità nel prestigioso Ateneo. Le domande legate alla sua identità aumentano con l’incontro con Farah, giovane tunisina vitale e appassionata: insieme scopriranno un corpus di letteratura araba erotica di cui non immaginava l’esistenza. Ahmed si innamora di Farah e, benché sconvolto da questo desiderio, cerca in tutti i modi di resistere.

“Volevo raccontare la storia di un giovane uomo che fatica a vivere con pienezza un sentimento d’amore” - spiega la regista Leyla Bouzid - “Ahmed è letteralmente sovrastato dal desiderio, ma cerca in tutti i modi di resistergli. È un ragazzo di cultura araba, perché è la cultura che conosco meglio, ed è pieno di dubbi, fragilità, difficoltà ad accettare i suoi slanci vitali. (...) Avevo questa necessità di esplorare la vita intima di Ahmed, filmare la sua parte di mistero, e cercare di comprenderla. La sua resistenza mi sembrava risuonare particolarmente in questo territorio periferico, in cui il sentimento amoroso è spesso attraversato da non detti. Là dove domina l’immagine di una virilità esacerbata, ho voluto dare un autentico spazio alla fragilità maschile e accordare una parte significativa alla sua sessualità.”