Una statua in bronzo di Daniel Kaluuya ipnotizzato in Scappa - Get Out sorgerà nel centro di Londra

News Cinema

Alle statue in bronzo delle leggende del cinema britannico di Leicester Square si aggiungerà quella di Daniel Kaluuya, rappresentato in una scena di Scappa - Get Out di Jordan Peele.

Anche se non è paragonabile alla Walk of Fame su Hollywood Boulevard, dove fanno bella mostra di sé le stelle dedicate alle star del cinema, il cosiddetto Scenes in the Square nella londinese Leicester Square ha comunque la sua importanza, almeno per il cinema britannico. Si tratta di un "percorso" fatto di sculture che rendono omaggio alla settima arte e ai suoi protagonisti britannici. Ebbene, fra queste figurerà ben presto una statua di Daniel Kaluuya, che abbiamo conosciuto quando il regista Jordan Peele lo ha reso protagonista dell'horror Scappa - Get Out.

La statua in bronzo di Daniel Kaluuya: come sarà e cosa rappresenta

Nel mese di ottobre, sorgerà dunque, nel centro di Londra, una statua in bronzo di Daniel Kaluuya, che apparirà come nella scena di Get Out in cui il suo personaggio cade in stato di ipnosi. L'attore, che ha vinto l'Oscar come miglior attore protagonista con Judah and the Black Messiah ed è stato candidato allo stesso premio per la sua performance proprio in Scappa - Get Out, è stato scelto fra 5000 candidati da una giuria per così dire popolare: appassionati di cinema ai quali è stato chiesto chi avrebbero voluto vedere in forma di statua accanto a Paddington, Harry Potter e Mary Poppins. La nuova scultura rappresenterà il moderno successo cinematografico e il talento autoctono.

Le statue di Scenes in the Square sono tutte interattive e a Leicester Square si organizzano veri e propri tour per vederle e conoscere o la storia del personaggio riprodotto in bronzo oppure il film in cui è apparso. Oltre a quelle appena citate, segnaliamo Bugs Bunny, Batman, Wonder Woman,nMr. Bean, Stanlio e Ollio, Gene Kelly e infine il trono di spade che dà il titolo alla strafamosa serie HBO.

Stando agli organizzatori, lo svelamento della statua di Daniel Kaluuya coinciderà con Halloween e con il U.K.'s Black History Month (laddove month significa mese). Se poi si considera che Halloween è la notte delle streghe, la scelta di una star inglese dalla pelle nera protagonista di un film dell’orrore è perfetta.

Insieme a Kaluuya Londra celebrerà indirettamente il regista Jordan Peele, autore di un film che, con un budget di partenza di meno di 5 milioni, è arrivato a guadagnarne globalmente oltre 250.

Come saprete, Daniel Kaluuya non si è fermato a Scappa - Get Out. Ha recitato infatti in Black Panther, Widows - Eredità criminale, Queen & Slim, nel sopracitato Judas and the Black Messiah e in Nope, sempre di Peele.