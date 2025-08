Una pallottola spuntata: il reboot galeotto che ha fatto innamorare Pamela Anderson e Liam Neeson

News Cinema

Si sono incontrati sul set di Una pallottola spuntata e si sono innamorati: Liam Neeson sembra aver ritrovato la felicità sentimentale al fianco di Pamela Anderson.

sgombriamo il campo da ogni possibile equivoco: personalmente del gossip non c'è mai importato niente, eppure ci fa piacere riportare la storia d'amore nata sul set del reboot di Una pallottola spuntata, tra Liam Neeson e Pamela Anderson, una liaison sulla carta bizzarra, quella tra l'attore gallese e l'attrice americana, che è stata rivelata da People, che riporta anche il video che vedete qua sotto, in cui i due attori si intervistano a vicenda e lasciano trapelare la loro alchimia e complicità. Ci fa piacere soprattutto perché entrambi hanno passato dei momenti decisamente brutti nella loro vita e perché la loro storia matura è diversa da quelle a cui siamo abituati: l'uomo adulto che in piena crisi di mezza età o peggio sceglie una donna che ha più della metà dei suoi anni: Liam Neeson, rimasto tragicamente vedovo con due figli piccoli dell'amatissima moglie Natasha Richardson nel 2009, in conseguenza di un incidente con gli sci, ha 73 anni (portati benissimo!), mentre l'ex bagnina di Baywatch ed ex di Tommy Lee, che si mostra senza problemi senza trucco, ne ha 58. Ed entrambi sembrano aver ritrovato il sorriso e la serenità l'uno nell'altro.

Liam Neeson, Pamela Anderson e Una pallottola spuntata film galeotto

Se Dante Alighieri a proposito di Paolo e Francesca scriveva "Galeotto fu il libro e chi lo scrisse", intendendolo ovviamente come colpevole, responsabile della loro relazione, in questo caso lo è stato per Liam Neeson e Pamela Anderson il set di Una pallottola spuntata, dove sono subito entrati in sintonia (disclaimer: se si tratta di una geniale trovata di marketing per lanciare il film noi non ne siamo a conoscenza). Del resto ridere insieme è una delle molle che fa scattare l'attrazione tra due persone. Dopo mesi di speculazioni durante le loro apparizioni congiunte per la promozione del film, quando Pamela Anderson diceva di aver trovato in Neeson "un amico per la vita", una fonte ha rivelato a People che "è vero ed è chiaro che sono presi l'uno dall'altra". Ufficialmente, finora, i due hanno molto giocato sulla loro presunta relazione senza dichiararla esplicitamente, ma a quanto pare la loro storia è autentica e, ripetiamo, se lo è ci fa molto piacere. Nel caso non lo fosse, sarà stato solo un passatempo estivo.