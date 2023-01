Una nomination all'Oscar per Il cavaliere oscuro come miglior film era meritata, parola di Steven Spielberg

News Cinema

Steven Spielberg, fresco di nomination all'Oscar per The Fabelmans, ha detto la sua sull'inserimento dei blockbuster nelle candidature per il miglior film. Era ora che accadesse, ma per lui Il cavaliere oscuro ha perso il treno.

Quando si parla di Steven Spielberg, la differenza tra cinema autoriale e cinema commerciale evapora: fresco di candidature agli Oscar 2023 per il suo autobiografico The Fabelmans (ben sette, tra cui quella per la regia), il grande autore ha chiacchierato con Deadline sugli Oscar e ha accolto positivamente l'apertura dell'Academy ai blockbuster, tra i candidati per il miglior film. In sostanza, per Spielberg era ora, ma si rammarica che un bel lungometraggio passato abbia perso il treno per quel pregiudizio... Leggi anche Batman, Christian Bale ricorda Heath Ledger e la sua bravura

Per Steven Spielberg Il cavaliere oscuro meritava una nomination all'Oscar per il miglior film

A questo giro di candidature, gli Oscar 2023 non si sono fatti mancare nomination per il miglior film a blockbuster come Avatar: La via dell'acqua e Top Gun: Maverick: i cosiddetti "film di cassetta" che fino a un tempo niente affatto lontano l'Academy snobbava. Mentre il suo The Fabelmans è candidato a sette premi Oscar, Steven Spielberg si è detto felice che anche i blockbuster siano arrivati, pur tardivamente, a meritarsi la candidatura più simbolica (Black Panther ruppe il ghiaccio nel 2019, per quanto riguarda i cinecomic). A suo dire però c'era un blockbuster che avrebbe meritato il massimo riconoscimento...

È una cosa incoraggiante. È arrivata tardi per un film che doveva avere quella nomination diversi anni fa, Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan. Quel film oggi si sarebbe di certo guadagnato una nomination per il miglior film, quindi vedere questi due blockbuster solidamente presenti nella lista dei 10 è una cosa che dovremmo tutti celebrare.