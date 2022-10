Batman, Christian Bale ricorda Heath Ledger e la sua bravura

News Cinema

Christian Bale ha raccontato che effetto gli fece da Batman confrontarsi con Heath Ledger / Joker sul set del Cavaliere Oscuro: il compianto attore alzò il livello della sfida.

Christian Bale è in tour promozionale per Amsterdam, nei cinema dal 27 ottobre, ma parlando con GQ ha speso belle parole per il compianto Heath Ledger, che sul set del Cavaliere Oscuro fu il Joker per il suo Batman. I due personaggi non si incontrano spesso nel film, ma quando lo fanno sono scintille... e per Christian fu dura, come racconta oggi. Leggi anche Christian Bale: "Gorr più facile da interpretare di Batman"

Christian Bale: "Mi sentivo scemo, Heath Ledger non faceva prigionieri"

Nell'intervista con GQ, Christian Bale ha raccontato le sue sensazioni recitando con Heath Ledger nel Cavaliere Oscuro (2008), il film di Christopher Nolan che purtroppo Ledger non vide mai finito, perché morì dopo le riprese, nel gennaio 2008. L'impatto di Bruce Wayne con un personaggio titanico come il Joker era destinato a pendere a favore del fascino di quest'ulitmo, ma con Ledger a interpretarlo era ancora peggio, a quel che ci dice Bale...

Heath Ledger, mio Dio, che performance. Che piacere è stato lavorare con lui, vedere quanto di se stesso avesse messo nel Joker. Lo guardavo e mi dissi: "È assolutamente fantastico. Non è che abbiamo un problema?" Quando Chris e io ci sedemmo a discutere della serie, ci dicemmo che il problema di Batman è che i cattivi sono sempre più interessanti, no? Batman in realtà è molto vicino a diventare lui stesso un villain. Quindi non volevamo renderlo moscio nel confronto, ma purtroppo mi trovai lì seduto ad ammettere a me stesso: "Mi sento un po' moscio perché Heath sta spaccando di brutto". Ma sono tanto fiero di quel film, lo adoro, Il cavaliere oscuro è assolutamente straordinario, è stato un grande piacere poter lavorare con Heath.