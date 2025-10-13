Una battaglia dopo l'altra impedisce a Tron: Ares di raggiungere la vetta del boxoffice del weekend
All'uscita, Tron: Ares non riesce a raggiungere la vetta del boxoffice italiano del weekend, accontentandosi di un secondo posto, dopo Una battaglia dopo l'altra, ancora primo. Nel mondo non è andata meglio al kolossal sci-fi Disney.
Raccogliendo altri 760.000 euro al boxoffice italiano del weekend (fonte Cinetel), Una battaglia dopo l'altra con Leonardo DiCaprio e Sean Penn è riuscito a mantenere la vetta, raggiungendo il totale italiano di 3.754.000 e costringendo l'esordio di Tron: Ares al secondo posto. Non sono numeri straordinari, anzi la tendenza generale del nostro botteghino mostra numeri inferiori a quelli dell'anno scorso nello stesso periodo, però lento pede il film di Paul Thomas Anderson ha raggiunto ricavi mondiali per 138 milioni di dollari. Non sfuggirà al flop causa budget sproporzionato sui 150 (fonte Variety), ma l'apprezzamento di critica e pubblico stanno per lo meno tenendo viva la sala in queste settimane. Il confronto a distanza tra un rivoluzionario scoppiato e un generale fascistoide affascina... e diverte, anche al di là dell'autorialità molto marcata dell'autore.
Invertendo l'ordine di un vecchio detto, se Una battaglia dopo l'altra non ride, Tron: Ares piange. Il film di Joachim Ronning con Jared Leto, pensato per un secondo tentativo di rilancio della saga fantascientifica iniziata con Tron nel lontanissimo 1982, parte qui da noi con 660.000 euro in quattro giorni. Un'accoglienza fredda che riflette lo smacco dell'uscita americana: solo 33 milioni di dollari, inferiori alle previsioni degli analisti, con totale mondiale debolissimo di 60 (il budget viaggerebbe sui 180 milioni, secondo Variety). Non ha convinto il soft reboot con Leto nei panni di un'IA che esce nel mondo reale, affascinata dagli esseri umani. È la seconda volta che la Disney prova a rilanciare Tron, e già Tron Legacy nel 2010 ebbe un risultato deludente al botteghino: quello di Tron: Ares potrebbe essere anche peggiore, confermando la necessità di creare franchise disneyani nuovi. La nostalgia nerdica comincia a perder colpi.
Debutta al terzo posto Tre ciotole con Alba Rohrwacher ed Elio Germano, adattamento a cura di Isabel Coixet del romanzo omonimo della compianta Michela Murgia: la fine di una relazione e l'inizio di una malattia hanno toccato spettatori e spettatrici per circa 630.000 euro.
Sale dalla nona alla quarta posizione Le città di pianura, arrivato a un totale di 555.000 euro (200.000 nel weekend): è la storia di uno studente (Filippo Scotti) che si imbatte in una coppia di amici cinquantenni eterni adolescenti (Sergio Romano e Pierpaolo Capovilla), in giro per la pianura veneta. Dirige Francesco Sossai. Il film è piaciuto molto al nostro Federico Gironi.
Esordio al quinto posto per Il professore e il pinguino di Peter Cattaneo, storia dell'improbabile amicizia tra un insegnante di inglese (Steve Coogan) e un pinguino salvato dalla morte, nell'Argentina della metà degli anni Settanta, poco prima della dittatura. Il film parte con 180.000 euro e vede nel cast anche Jonathan Pryce. Ha incassato finora nel mondo 13.823.000 dollari.