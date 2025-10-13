TGCom24
Home | Cinema | News | Una battaglia dopo l'altra impedisce a Tron: Ares di raggiungere la vetta del boxoffice del weekend
Schede di riferimento
Una Battaglia dopo l'Altra
Anno: 2025
4,1
Una Battaglia dopo l'Altra
Tron: Ares
Anno: 2025
3,6
Tron: Ares
News Cinema

Una battaglia dopo l'altra impedisce a Tron: Ares di raggiungere la vetta del boxoffice del weekend

Domenico Misciagna

All'uscita, Tron: Ares non riesce a raggiungere la vetta del boxoffice italiano del weekend, accontentandosi di un secondo posto, dopo Una battaglia dopo l'altra, ancora primo. Nel mondo non è andata meglio al kolossal sci-fi Disney.

Una battaglia dopo l'altra impedisce a Tron: Ares di raggiungere la vetta del boxoffice del weekend

Raccogliendo altri 760.000 euro al boxoffice italiano del weekend (fonte Cinetel), Una battaglia dopo l'altra con Leonardo DiCaprio e Sean Penn è riuscito a mantenere la vetta, raggiungendo il totale italiano di 3.754.000 e costringendo l'esordio di Tron: Ares al secondo posto. Non sono numeri straordinari, anzi la tendenza generale del nostro botteghino mostra numeri inferiori a quelli dell'anno scorso nello stesso periodo, però lento pede il film di Paul Thomas Anderson ha raggiunto ricavi mondiali per 138 milioni di dollari. Non sfuggirà al flop causa budget sproporzionato sui 150 (fonte Variety), ma l'apprezzamento di critica e pubblico stanno per lo meno tenendo viva la sala in queste settimane. Il confronto a distanza tra un rivoluzionario scoppiato e un generale fascistoide affascina... e diverte, anche al di là dell'autorialità molto marcata dell'autore.

Invertendo l'ordine di un vecchio detto, se Una battaglia dopo l'altra non ride, Tron: Ares piange. Il film di Joachim Ronning con Jared Leto, pensato per un secondo tentativo di rilancio della saga fantascientifica iniziata con Tron nel lontanissimo 1982, parte qui da noi con 660.000 euro in quattro giorni. Un'accoglienza fredda che riflette lo smacco dell'uscita americana: solo 33 milioni di dollari, inferiori alle previsioni degli analisti, con totale mondiale debolissimo di 60 (il budget viaggerebbe sui 180 milioni, secondo Variety). Non ha convinto il soft reboot con Leto nei panni di un'IA che esce nel mondo reale, affascinata dagli esseri umani. È la seconda volta che la Disney prova a rilanciare Tron, e già Tron Legacy nel 2010 ebbe un risultato deludente al botteghino: quello di Tron: Ares potrebbe essere anche peggiore, confermando la necessità di creare franchise disneyani nuovi. La nostalgia nerdica comincia a perder colpi.
Debutta al terzo posto Tre ciotole con Alba Rohrwacher ed Elio Germano, adattamento a cura di Isabel Coixet del romanzo omonimo della compianta Michela Murgia: la fine di una relazione e l'inizio di una malattia hanno toccato spettatori e spettatrici per circa 630.000 euro.
Sale dalla nona alla quarta posizione Le città di pianura, arrivato a un totale di 555.000 euro (200.000 nel weekend): è la storia di uno studente (Filippo Scotti) che si imbatte in una coppia di amici cinquantenni eterni adolescenti (Sergio Romano e Pierpaolo Capovilla), in giro per la pianura veneta. Dirige Francesco Sossai. Il film è piaciuto molto al nostro Federico Gironi.
Esordio al quinto posto per Il professore e il pinguino di Peter Cattaneo, storia dell'improbabile amicizia tra un insegnante di inglese (Steve Coogan) e un pinguino salvato dalla morte, nell'Argentina della metà degli anni Settanta, poco prima della dittatura. Il film parte con 180.000 euro e vede nel cast anche Jonathan Pryce. Ha incassato finora nel mondo 13.823.000 dollari.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Una Battaglia dopo l'Altra
Anno: 2025
4,1
Una Battaglia dopo l'Altra
Tron: Ares
Anno: 2025
3,6
Tron: Ares
Domenico Misciagna
  • Giornalista specializzato in audiovisivi
  • Autore di "La stirpe di Topolino"
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Lilo & Stitch 2, l'interprete di Nani aggiorna sul sequel
news Cinema Lilo & Stitch 2, l'interprete di Nani aggiorna sul sequel
Tyler Rake 3, il regista anticipa il misterioso ruolo di Idris Elba: "Più centrale"
news Cinema Tyler Rake 3, il regista anticipa il misterioso ruolo di Idris Elba: "Più centrale"
James Bond, Rebecca Ferguson svela se sarà nel film diretto da Denis Villeneuve
news Cinema James Bond, Rebecca Ferguson svela se sarà nel film diretto da Denis Villeneuve
Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 13 Ottobre, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 13 Ottobre, in prima serata
Mortal Kombat 3, confermato il terzo capitolo
news Cinema Mortal Kombat 3, confermato il terzo capitolo
La Resurrezione di Cristo, escono Jim Caviezel e Monica Bellucci dal film di Mel Gibson?
news Cinema La Resurrezione di Cristo, escono Jim Caviezel e Monica Bellucci dal film di Mel Gibson?
New York Film Festival 2025: I film più interessanti visti alla kermesse newyorkese appena conclusa
news Cinema New York Film Festival 2025: I film più interessanti visti alla kermesse newyorkese appena conclusa
Star Wars, perché Obi-Wan Kenobi non ha cresciuto Luke Skywalker da solo? George Lucas risponde
news Cinema Star Wars, perché Obi-Wan Kenobi non ha cresciuto Luke Skywalker da solo? George Lucas risponde
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Il Grinta
Shazam!
I MERCEN4RI - Expendables
A Leslie
Sognando il Signor Darcy
La Scelta - The Choice
Ritorno al Futuro 3
Giuseppe venduto dai fratelli
Quicksand
Left Behind - La profezia
Don't Say a Word
Darkness of Man
Film stasera in TV