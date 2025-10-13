Una battaglia dopo l'altra impedisce a Tron: Ares di raggiungere la vetta del boxoffice del weekend

News Cinema

All'uscita, Tron: Ares non riesce a raggiungere la vetta del boxoffice italiano del weekend, accontentandosi di un secondo posto, dopo Una battaglia dopo l'altra, ancora primo. Nel mondo non è andata meglio al kolossal sci-fi Disney.

Raccogliendo altri 760.000 euro al boxoffice italiano del weekend (fonte Cinetel), Una battaglia dopo l'altra con Leonardo DiCaprio e Sean Penn è riuscito a mantenere la vetta, raggiungendo il totale italiano di 3.754.000 e costringendo l'esordio di Tron: Ares al secondo posto. Non sono numeri straordinari, anzi la tendenza generale del nostro botteghino mostra numeri inferiori a quelli dell'anno scorso nello stesso periodo, però lento pede il film di Paul Thomas Anderson ha raggiunto ricavi mondiali per 138 milioni di dollari. Non sfuggirà al flop causa budget sproporzionato sui 150 (fonte Variety), ma l'apprezzamento di critica e pubblico stanno per lo meno tenendo viva la sala in queste settimane. Il confronto a distanza tra un rivoluzionario scoppiato e un generale fascistoide affascina... e diverte, anche al di là dell'autorialità molto marcata dell'autore.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/tron-ares/58926/video/?vid=47552" title="Tron: Ares: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano di Tron 3 - HD">Tron: Ares: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano di Tron 3 - HD</a>