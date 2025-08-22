La Disney in cerca di storie nuove e originali per la Generazione Z, per i suoi film dal vero

News Cinema

Secondo un dietro le quinte rivelato da Variety, la Disney sta spingendo squadre di sceneggiatura e produzione per creare storie e personaggi del tutto nuovi, allo scopo di intercettare la Generazione Z, una fascia d'età che è complesso spingere in sala. E per la quale la nostalgia non funziona.

C'è una tipologia di storie che può catturare quell'attenzione elusiva, non più sedotta da Star Wars e Marvel? Leggi anche Elio della Pixar, flop oppure Elemental bis? Pete Docter: "Ma non possiamo rischiare di arrivare a Toy Story 27"

La Generazione Z è difficile da coinvolgere, la Disney corre ai ripari

Secondo diverse fonti di Variety, la Disney starebbe spingendo per coinvolgere in modo più metodico, specialmente sul fronte del cinema e delle serie tv dal vero, la Generazione Z, grossomodo il pubblico compreso in questo momento nella fascia d'età 13-28 anni, in particolare maschile. Nonostante il portfolio della major si sia allargato a dismisura negli ultimi anni, tra acquisizioni varie (Marvel nel 2009, Lucasfilm nel 2012, Fox nel 2019), non è un sicuro beneficio per quella fascia di spettatori e spettatrici, perché si tratta di proprietà intellettuali che hanno un valore nostalgico soprattutto per le generazioni più anziane. Senza contare che Star Wars al cinema latita (con l'unica sicurezza di The Mandalorian & Grogu nel 2026) e il Marvel Cinematic Universe comincia a dare evidenti segni di cedimento al boxoffice.

Stando al report, il compito di coordinare proposte di sceneggiatura e produzione spetta a David Greenbaum, neoresponsabile dei film dal vero Disney dopo un passato alla Fox Searchlight, assistito dalla vice Daria Cercek, ex-Paramount. Per una Hollywood che si è adagiata per anni su sequel, remake, reboot e franchise, la sfida è delicata: nuovi personaggi e nuove storie, possibilmente di stampo avventuroso (stile cacce al tesoro) e vicende "stagionali" (tipo racconti per Halloween). Non che remake e sequel vadano dismessi: la precedente generazione dei Millennial si trascina figli e figlie a vedere i rifacimenti del Re Leone o di Lilo & Stitch (oltre 1 miliardo di dollari al boxoffice!), ma per una volta qualcuno sta pensando a una strategia più a lungo termine che non campi solo di rendita, sognando di inciampare in un nuovo Pirati dei Caraibi. Sì, quella tecnicamente era la versione cinematografica di un'attrazione di Disneyland, ma impose la creazione di una narrazione di ampio respiro da zero.

Secondo le fonti di Variety, la Disney osserva con attenzione le capacità della concorrenza di coinvolgere la Generazione Z, com'è successo alla Warner Bros. con Un film Minecraft (altro colpo da 955 milioni), però - miracolosamente - ci sarebbe proprio l'intenzione di creare proprietà intellettuali, personaggi e mondi ex novo. Un motore da riavviare. Walt rileggeva la tradizione con la testa nel futuro: il modello da seguire ci sarebbe.



