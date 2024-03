Un Piccolo Favore 2, colpaccio per il sequel con Blake Lively: attrice Premio Oscar si unisce al cast!

News Cinema

Nel sequel del thriller con protagoniste Anna Kendrick e Blake Lively ci sarà anche un'attrice Premio Oscar, in un ruolo ancora indefinito. Scopriamo di chi si tratta e riepiloghiamo tutto ciò che sino ad ora è noto sull'atteso Un Piccolo Favore 2.

Negli ultimi giorni, la notizia che il sequel di Un Piccolo Favore è ufficialmente entrato in produzione ha animato il mondo del cinema. Blake Lively e Anna Kendrick torneranno nei panni delle ami-nemiche Emily e Stephanie, ma in un'ambientazione tutta italiana. Dietro la macchina da presa ritroveremo Paul Feig e, nel cast, molte vecchie conoscenze. Alle corpose new entry, invece, si è aggiunta un'amatissima attrice, vincitrice del Premio Oscar e di ben 7 Emmy.

Si tratta di Allison Janney, che portò a casa la statuetta nel 2018, come Migliore Attrice non Protagonista per Tonya. Tra gli Emmy, il primo risale al 2000, come Migliore attrice protagonista in una serie drammatica per West Wing - Tutti gli uomini del Presidente. L'ultimo, ritirato nel 2015, fu come Migliore attrice non protagonista in una serie commedia per la sit-comMom. Non sappiamo a chi la star presterà il volto in Un Piccolo Favore 2, ma siamo di certo ansiosi di scoprirlo.

Nel primo capitolo, tratto dal romanzo del 2017 di Darcy Bell, la mamma single Stephanie si ritrova ad indagare sulla misteriosa scomparsa della bella ed enigmatica amica Emily. La donna le ha chiesto di occuparsi di suo figlio, che va a scuola col figlio di Stephanie, per poi svanire nel nulla. Le ricerche porteranno alla luce oscuri scheletri nell'armadio, fino ad un tesissimo epilogo chiarificatore.

Le riprese del sequel dovrebbero cominciare in autunno e, udite udite, si terranno in Italia. La sceneggiatura porta la firma di Jessica Sharzer. Quali peripezie affronteranno la premurosa vlogger e la sua eccentrica nemesi? Secondo la fonte non ufficiale The InSneider, la stessa che ha reso noto il casting della Janney, nel secondo capitolo vedremo Stephanie ed Emily alla volta della bellissima isola di Capri. L'occasione? Lo stravagante matrimonio della seconda con un ricco uomo d'affari italiano. "Insieme agli ospiti glamour - si legge - aspettatevi omicidi e tradimenti da RSVP per un matrimonio con più colpi di scena e svolte della strada che va da Marina Grande alla piazza di Capri".

Nel cast, riprenderanno i rispettivi ruoli Henry Golding (Sean Townsend), Andrew Rannells (Darren), Bashir Salahuddin (detective Summerville), Joshua Satine (Miles Smothers), Ian Ho (Nicky Nelson) e Kelly McCormack. Tra le new entry, oltre ad Alison Janney, citiamo i 'nostri' Elena Sofia Ricci e Michele Morrone. Presenti anche Elizabeth Perkins, Alex Newell, Aparna Nancherla, Taylor Ortega e Lorenzo De Moor.