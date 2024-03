Un Piccolo Favore 2, ecco la trama del sequel 'italiano' con Blake Lively e Anna Kendrick

News Cinema

Blake Lively e Anna Kendrick torneranno nel sequel della commedia thriller del 2018, tratta dal romanzo di Darcy Bell. Ma cosa accadrà in Un Piccolo Favore 2? Dai nuovi dettagli sulla trama, spuntano un matrimonio 'all'italiana' ed intrighi da non perdere...

Ricordate quando, in Un Piccolo Favore, le carismatiche Anna Kendrick e Blake Lively interpretarono due amiche (e madri) molto diverse fra loro? La prima, amorevole e attivissima mamma single, si ritrovò ad indagare sulla strana sparizione della seconda, glamour ed eccentrica. L'epilogo, decisamente surreale, non ha tuttavia segnato la fine delle disavventure di Stephanie Smothers (Kendrick) ed Emily Nelson (Lively). L'improbabile duo, infatti, tornerà nel sequel del film di Paul Feig, regista anche del nuovo capitolo.

La notizia che Un Piccolo Favore 2 fosse in produzione è ufficiosamente in circolazione da mesi. A gennaio, People ha reso noto un importante cambio di location. Le riprese del sequel, che dovrebbero cominciare in autunno, si terranno in Italia. Sarà dunque il nostro Paese a fare da cornice alle peripezie della dolce vlogger e della sua misteriosa amica/nemica.

Nelle ultime ore, inoltre, sono trapelati dettagli più precisi sulla trama della pellicola prodotta da Amazon e Lionsgate. A seguire, ecco una prima sinossi:

Un Piccolo Favore 2 vede il ritorno di Stephanie Smothers (Kendrick) ed Emily Nelson (Lively) mentre si dirigono verso la bellissima isola di Capri, in Italia, per lo stravagante matrimonio di Emily con un ricco uomo d'affari italiano. Insieme agli ospiti glamour, aspettatevi omicidi e tradimenti da RSVP per un matrimonio con più colpi di scena e svolte della strada da Marina Grande alla piazza di Capri.

Nel cast, oltre alle protagoniste, rivedremo la maggior parte dei volti del primo film, tratto dal romanzo del 2017 di Darcy Bell. Riprenderanno i rispettivi ruoli Henry Golding (Sean Townsend), Andrew Rannells (Darren), Bashir Salahuddin (detective Summerville), Joshua Satine (Miles Smothers), Ian Ho (Nicky Nelson) e Kelly McCormack. La sceneggiatura, come nella pellicola del 2018, porta la firma di Jessica Sharzer.

A gennaio, ai microfoni di E!News, Anna Kendrick ha anticipato che il suo personaggio "ha un po' più di esperienza" ma, in fin dei conti, "è la solita Stephanie".

In Un Piccolo Favore, i guai hanno inizio quando la bella Emily chiede a Stephanie di occuparsi di suo figlio, che va a scuola con Miles (figlio di Stephanie). Da quel momento, Emily fa perdere le proprie tracce. Preoccupata, l'amica allerta la polizia e comincia ad indagare per conto proprio, raccontando tutto sul suo blog. Quando, in Michigan, viene ritrovato il corpo senza vita di Emily, Stephanie comincia a nutrire dei sospetti... complici alcuni inquietanti messaggi che inizia a ricevere. La commedia thriller aveva il pregio di coinvolgere, mantenendo la tensione su un buon livello per i primi due atti. L'ultima parte, tuttavia, pecca d'inverosimiglianza e trovate sopra le righe, penalizzando il risultato finale.

Il sequel riuscirà a fare di meglio, proponendo non solo una trama avvincente, ma uno sviluppo all'altezza per l'intero arco narrativo? Siamo curiosi di scoprirlo. E anche di rivedere sul grande schermo la star di Gossip Girl, assente ormai dal 2020 (anno in cui ha recitato in The Rhythm Section di Reed Morano). In realtà non dovremo aspettare a lungo, perché la consorte di Ryan Reynolds sarà a breve la protagonista di It Ends With Us, adattamento cinematografico del romanzo di Colleen Hoover atteso in sala il 21 giugno 2024.

Kendrick, invece, ha interpretato e prodotto Alice, Darling (2022) e sta per debuttare alla regia con il film Netflix Woman of the Hour.